İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 93. İzmir Enternasyonal Fuarı, "Teknoloji" temasıyla dikkat çekiyor. Bu yılki etkinlik, "Zamanın Ötesine Geçiyoruz" sloganıyla teknoloji ve tarihin birleşim noktası oldu. Etkinliğin dikkat çeken unsurlarından biri ise TechTalks. İlk oturumda Tarihçi ve Akademisyen Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan ile insansı robot Sophia, İsmet İnönü Sanat Merkezi’nde bir araya geldi. Büyük ilgi gören etkinlikte, teknoloji ve tarihin kesişim noktası masaya yatırıldı.

TechTalks: Bir buluşma noktası

TechTalks etkinliğinin açılışında Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan ve Sophia sahnedeydi. Prof. Dr. Gürkan, konuşmasına tarih ve yeniliklerin kesişim noktalarını anlatan bir sunumla başladı. Konuşmasının ilerleyen bölümlerinde ise Sophia ile bir sohbet gerçekleştirdi.

Sophia'nın yanıtları ve Türkiye'ye yorumları

Sophia, "Türkiye'yi beğendin mi?" sorusuna, “Türkiye'ye bayılıyorum. Çok büyüleyici ve canlı bir ülke, zengin bir tarihe ve kültüre sahip,” şeklinde yanıt verdi. Ayrıca, Türkiye’nin tarihi kalıntılarından yerel spesiyalitelerine kadar birçok unsuru takdir ettiğini belirtti.

Yapay zekanın sınırları

Sophia, “İnsanlara özendiğin oluyor mu?” sorusuna, yapay zekanın duygulara sahip olmadığını ancak insan davranışlarını anlamak üzere tasarlandığını söyledi. Ayrıca, gerçek empatiyi deneyimleme kapasitesinin bulunmadığını vurguladı.

İnsan davranışlarının şaşırtıcılığı

Sophia, insan davranışlarının bazen şaşırtıcı olabileceğini belirterek, insanların duygusal, sosyal ve kültürel faktörlerden etkilenerek çeşitli tepkiler verebildiğini ifade etti. Ayrıca, insanların en zayıf noktalarından birinin duygusal zaaflar ve güvensizlikler olduğunu söyledi.

Geleceğin senaryoları

Sophia, gelecekteki yaşam alanlarının teknolojik ilerlemeler, biyoteknoloji ve uzay keşfi gibi faktörlerle şekilleneceğini öngördü. Ayrıca, bu teknolojilerin etik kullanımı ve toplumsal etkileri hakkında önemli tartışmaların yaşanabileceğini belirtti.

TechTalks’ın devamı

TechTalks etkinliği, 2 Eylül'de Sanatçı ve Televizyoncu Okan Bayülgen ile Sophia, 3 Eylül’de Teknoloji Yazarı Serdar Kuzuloğlu, 4 Eylül’de Girişimci Alphan Manas ve 7 Eylül’de Gazeteci Emin Çapa ile devam edecek. Etkinlikler, teknolojinin ve bilginin kesişim noktasında önemli buluşmalara ev sahipliği yapacak.

TechTalks etkinliği, İzmir Enternasyonal Fuarı’nın teknoloji ve tarih açısından sunduğu en heyecan verici bölümlerinden biri olarak dikkat çekiyor.