İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Iki Başarılı Projeye Imza Attı!

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, TÜBİTAK 4008 Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Destekleme Programı çerçevesinde, Türkiye genelinde desteklenen 68 projeden ikisini başarıyla hayata geçirdi. Bu projeler, özel gereksinimli bireylerin topluma kazandırılmasını hedefliyor.

"Doğanın kucağında bilim yolunda ilerliyor"

İzmir'de zihinsel engelli ve otizm spektrum bozukluğu olan üçüncü kademe öğrenciler için geliştirilen bu proje, öğrencilerin bilimsel farkındalığını artırmayı amaçlıyor. Proje kapsamında, doğa içinde gerçekleştirilecek etkileşimli eğitimlerle öğrenciler bilimsel olguları keşfetme fırsatı bulacak. Projenin bir yıl süreceğini belirten yetkililer, Ege Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi akademisyenlerinin de bu çalışmalara katkıda bulunacağını açıkladı. Proje yürütücüsü Dr. Doğan Seyfettin Aldağ, "Bu tür projeler öğrencilerimizin problem çözme, yaratıcı düşünme ve sosyal sorumluluk gibi önemli yeteneklerini geliştirmelerini sağlayacak" dedi.

"Bilimin ışığında aydınlansın dünyam"

Görme engelli öğrenciler için özel olarak tasarlanan bu proje, doğa, çevre, matematik ve uzay gibi temalar üzerine yoğunlaşarak öğrencilerin okul dışı öğrenme deneyimlerini zenginleştirmeyi hedefliyor. İzmir Aşık Veysel Görme Engelliler Ortaokulu'nda uygulanacak proje, öğrencilerin bilimsel bakış açılarını geliştirmek ve topluma katılımlarını artırmak amacıyla on beş gün sürecek. Proje Yürütücüsü Necla Ersoy Burhan, "Öğrencilerin bilime olan ilgisini artırarak onların topluma daha güçlü bir şekilde katılımını sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.