İzmir Körfezi'nde yaşanan çevre felaketi, bölgedeki ekosistemi tehdit ediyor. Bu sorunun çözümü için Ege Üniversitesi’nde düzenlenen toplantıda, bilim insanları çözüm odaklı stratejiler geliştirdi. Toplantıya, önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu ve bölge milletvekilleri katıldı.

Ege Üniversitesi'nden önemli adım

İzmir Körfezi'nde yaşanan çevre sorunları, Ege Üniversitesi öncülüğünde ele alınıyor. Üniversitenin Su Ürünleri Fakültesi tarafından hazırlanan “İzmir Körfezindeki Balık Ölümleri ve Kötü Kokunun Nedenlerinin İncelenmesi” başlıklı rapor toplantıda tartışıldı. Bilim insanları, kirliliğin nedenlerini ve çözüm önerilerini raporlayarak ilgili bakanlıklarla paylaştı.

“Bilimin katkısı olmadan çözüm mümkün değil”

Toplantıya katılan Dr. Mehmet Kasapoğlu, İzmir Körfezi'ndeki çevre felaketinin sadece bölgesel değil, ulusal bir sorun olduğuna dikkat çekerek, "Üniversitelerimiz bu süreçte çok önemli bir rol oynuyor. Bilim insanlarının katkısı olmadan bu sorunu çözmek mümkün değil" dedi. Kasapoğlu, Ege Üniversitesi’nin çalışmaları için teşekkür etti.

“Çözüm odaklı yaklaşımlar geliştiriyoruz”

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, İzmir Körfezi'nin ekosistemini iyileştirmek amacıyla yürütülen çalışmaları anlattı. Bilim insanlarının katkılarıyla kirlilik kaynaklarının tespiti, su kalitesinin iyileştirilmesi ve doğal yaşamın korunması için yenilikçi çözümler ürettiklerini belirtti. “Bilim Kurulu ile kısa ve uzun vadeli tedbirleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz” diye ekledi.

Yenilikçi çözümler masada

Ege Üniversitesi, bölgedeki kirlilik sorununa yönelik çözüm üretmeye devam ediyor. İzmir Körfezi'nde yaşanan balık ölümleri ve çevresel sorunlar, akademik birikimle desteklenen yenilikçi stratejilerle ele alınıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sayesinde İzmir Körfezi'nin yeniden doğal ekosistemine kavuşması hedefleniyor.