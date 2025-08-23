İzmir Körfezi'nde balık ölümleri tekrarlanmaya başladı. Geçen yıl başlayan toplu ölümler, bu yıl da özellikle Karşıyaka ve Bayraklı sahillerinde gözlemleniyor. Su yüzeyine çıkan ölü balıkların sayısı artarken, bölgede etkili olan kötü koku vatandaşları rahatsız ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, su yüzeyindeki ölü balıkları kepçelerle toplayıp siyah torbalara koyarak temizleme çalışmaları yapıyor.

Fransa’dan tatil için İzmir’e gelen Celine Doğan (54), yaşanan durumu “Bu görüntü dramatik. Avrupa’da böyle koku ve görünüm olmuyor, her şey temizleniyor. Burada görmek üzücü” sözleriyle değerlendirdi.

İstanbul’dan gelen Ferhat Aydın (35) ise kötü kokunun turizmi olumsuz etkilediğini belirterek, “Koku gerçekten rahatsız edici. Yetkililer önlem almalı. Bu durum İzmir’i bir daha tercih etmememize neden olabilir” dedi.

Uzmanlar, Körfez’deki balık ölümlerinin su kalitesindeki düşüş ve çevresel kirlilikle bağlantılı olabileceğine dikkat çekiyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarına rağmen sorunun tamamen çözülmesi için kapsamlı çevresel önlemler alınması gerektiği vurgulanıyor.

İzmir Körfezi'nde yaşanan bu durum, hem kent halkını hem de turistleri olumsuz etkileyerek bölgedeki turizm faaliyetlerini de tehdit ediyor.