İzmir Konak’ta polis ekipleri, T.G. (33) isimli şahsın faaliyetleri üzerine operasyon düzenledi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde alınan arama kararı doğrultusunda şüphelinin adresine baskın yapıldı.
Operasyonda çok sayıda malzeme ele geçirildi
Operasyonda; satışa hazır 9 parça halinde toplam 9,74 gram metamfetamin, 4 parça halinde toplam 110 gram metamfetamin, 21 gram esrar, 12 adet sentetik ecza, 1 ruhsatsız tabanca, 9 fişek ve 1 hassas terazi ele geçirildi.
Şüpheli tutuklandı
Gözaltına alınan T.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon, Konak ilçesinde güvenlik güçlerinin başarılı çalışmalarıyla sonuçlandı.
Kaynak: İHA