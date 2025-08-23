Bunlar da ilginizi çekebilir

Gözaltına alınan T.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon, Konak ilçesinde güvenlik güçlerinin başarılı çalışmalarıyla sonuçlandı.

Operasyonda; satışa hazır 9 parça halinde toplam 9,74 gram metamfetamin, 4 parça halinde toplam 110 gram metamfetamin, 21 gram esrar, 12 adet sentetik ecza, 1 ruhsatsız tabanca, 9 fişek ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

