İl Müdürümüz Mustafa Şahin’in katılımıyla, İzmir Körfezi’nde su ürünleri neslinin korunması, su ürünleri üretiminde sürdürülebilirliğin sağlanması, su ürünleri potansiyelinin verimli şekilde kullanılması ve yasa dışı, kayıt dışı ve düzensiz avcılığın önlenmesine yönelik olarak, İl Müdürlüğümüze ait REİSBEY isimli görev/devriye gemisiyle birlikte kontrol ve denetim çalışmaları yapılmıştır. İlgili kurumlar ile koordineli olarak yasadışı su ürünleri avcılığı ile mücadelemiz 7/24 hız kesmeden devam etmektedir.