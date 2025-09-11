İzmir’in kurtuluşunun yıl dönümünde Menderes ilçesinde unutulmaz bir etkinlik gerçekleştirildi. Cumaovalılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kültür ve Turizm Derneği, bu yıl ikincisini düzenlediği Geleneksel Sünnet Şöleni ile hem çocuklara hem de ailelere büyük bir mutluluk yaşattı. Gün boyu süren etkinlikler, hem dayanışma kültürünü büyüttü hem de İzmir’in kurtuluş coşkusunu pekiştirdi.

GELENEK HALİNE GELEN DAYANIŞMA

Toplumsal yardımlaşmayı ve kültürel birlikteliği ön planda tutan Cumaovalılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kültür ve Turizm Derneği, geçen yıl başlattığı toplu sünnet organizasyonunu bu yıl da sürdürdü. İlçedeki imkânı kısıtlı ailelerin çocuklarının sünnet ettirilmesini sağlayan dernek, aynı zamanda bu özel günü büyük bir şölenle taçlandırdı. Böylece hem çocuklara unutulmaz anılar kazandırıldı hem de sosyal dayanışmanın en güzel örneklerinden biri sergilendi.

PROTOKOL VE HALK BİR ARADA

Menderes’te geniş katılımla gerçekleşen etkinlik, ilçenin adeta bayram havasına bürünmesine vesile oldu. Şölene; Menderes Kaymakamı Cevat Çelik, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, İlçe Emniyet Müdürü Cem Kesici, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Seçgin ÇETİN, siyasi partilerin temsilcileri, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Dernek Başkanı Aşkın Çetin Özdiler , Dernek Başkan Yardımcısı ve İzmir Kordelya Dağcılık ve Doğa Sporları Spor Kulübü Başkanı Mustafa Durak ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyonda. Katılımcıların yoğun ilgisi, sünnet şöleninin sadece bir etkinlik değil, aynı zamanda toplumsal birlikteliği güçlendiren bir buluşma noktası olduğunu ortaya koydu.

BAYRAKLARLA BAŞLADI, MEHTERANLA YÜKSELDİ

Şölen, akşam saatlerinde Bayrak Parkı’ndan başlayan yürüyüş ve araç konvoyuyla başladı. Ellerinde Türk bayraklarıyla korteje katılan vatandaşlar, İzmir’in kurtuluş sevincini ve sünnet şöleninin coşkusunu bir kez daha yaşattı.

Cumhuriyet Meydanı’nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından sahneye çıkan mehteran takımı, marşlarıyla coşkuyu zirveye taşıdı. Ardından konvoy eşliğinde etkinlik alanına geçildi.

Program, Menderes’in sevilen mekânlarından Rüya Nefes Kır Düğün Salonu’nda devam etti. Burada halk oyunları, şiir dinletileri, müzik performansları ve çeşitli gösterilerle çocuklar doyasıya eğlendi. Sahneye çıkan sanatçılar ve gösteri ekipleri, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

ÇOCUKLARA HEM HEDİYELER HEM KİTAP

Etkinlik kapsamında Cumaovalılar sosyal yardımlaşma ve dayanışma kültür ve turizm derneği, Menderes Belediye Başkanlığı ve Menderes Ülkü Ocakları tarafından sünnet olan çocuklara hediyeler dağıtıldı. Şölenin en anlamlı sürprizlerinden biri ise Gamze Karabel tarafından yapıldı. Karabel, çocuklara Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk kitabını hediye ederek hem eğlenceye hem de eğitime katkı sundu. Bu jest, katılımcılardan büyük alkış aldı.

ANI DEFTERİ: “TARİHE NOT DÜŞÜLEN GÜN”

Şölende dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise girişte yer alan anı defteri oldu. Katılımcılar, günün anılarını ve duygularını bu deftere yazma imkânı buldu. Cumaovalılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Aşkın Çetin Özdiler’in deftere düştüğü satırlar ise organizasyona damga vurdu.

Başkan Özdiler’in Anı Defterindeki Mesajı:

“Bugün cumaovasında sadece çocuklar değil, hatıralar da sünnet oldu.

Gelenekle geleceğin ele ele verdiği bu özel günde, kalemlerimiz tarihe not düştü.

İlk Sünnet anı defteri, geçmişin izini geleceğe taşıyan bir kültür pusulası artık.

Her sayfası bir gülümseme, her cümlesi bir dua, her satırı bir umut taşıyor.

Bu defter, sadece bir yazı değil; Cumaovası’nın kalbinde atan bir hafıza.

Evlatlarımızın ilk adımı, bu defterin ilk satırında yankı buldu.

Siz değerli velilerimizin katkısıyla bu şölen, bir bayramdan öte; bir milletin ruhunu taşıyan törene dönüştü.

Dernek olarak bu ilk adımı atmaktan gurur duyuyoruz.

Bu defter, yıllar sonra açıldığında sadece okunmayacak… hissedilecek.

Hep birlikte nice anılarda, nice defterlerde buluşmak dileğiyle.

Saygı ve sevgiyle.”

COŞKU VE HATIRALARLA TAMAMLANAN ŞÖLEN

Gece boyunca renkli görüntülere sahne olan etkinlik, çocukların kahkahaları ve ailelerin mutluluğu ile sona erdi. Katılımcılar, Menderes’te düzenlenen bu şöleni uzun süre unutamayacaklarını dile getirdi.

Cumaovalılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kültür ve Turizm Derneği, bu etkinliği sadece bir sünnet organizasyonu olarak değil, aynı zamanda geçmişle geleceği buluşturan kültürel bir köprü olarak tanımladı. Organizasyonun önümüzdeki yıllarda da devam edeceği, böylece Menderes’te bir gelenek haline geleceği mesajı verildi.