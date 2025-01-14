İzmir Kuyumcular Odası, altın piyasasındaki en güncel fiyatları kamuoyuyla paylaştı. Yatırımcılar ve altın almayı planlayanlar için önemli bir kaynak olan bu fiyat listesi, 22 ayar altından çeyrek altına kadar birçok farklı altın türünü kapsıyor. Canlı olarak güncellenen fiyatlar, İzmir'deki kuyumcularda geçerli olan tavsiye edilen satış fiyatlarını yansıtıyor. İşte İzmir Kuyumcular Odası'ndan alınan en güncel altın fiyatları ve detaylar…

İzmir canlı altın fiyatları

İzmir Kuyumcular Odası tavsiye edilen satış fiyatlarına göre; 22 ayar altın 3010 liradan satışa sunuluyor. 18 ayar altın 2600 liradan satışa sunuluyor. 14 ayar altın 2450 liradan satışa sunuluyor. Gram altın 3010 liradan satışa sunuluyor. Cumhuriyet altını 21140 liradan satışa sunuluyor. Yeni listeye göre çeyrek altın 5280 liradan, yarım altın 10560 liradan, ziynet altın 21120 liradan, has altın ise 3055.11 liradan satışa sunulmakta.

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