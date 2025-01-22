Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yarıyıl tatili boyunca çocuklara sinema keyfi sunuyor. 'Çocuk Film Günleri' etkinliği, Menteşe’deki Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde başlıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, çocuklara özel ‘Çocuk Film Günleri’ etkinliğini başlatarak, hem eğlenceli hem öğretici bir tatil fırsatı sunuyor. Başkan Ahmet Aras’ın karne hediyesi olarak hayata geçirdiği etkinlik, çocuklara sinemayı sevdirmeyi amaçlıyor. Etkinlik, 1 Şubat’a kadar devam edecek.

Kırsal mahalle çocukları için özel etkinlik

Etkinlik, özellikle kırsal mahallelerde yaşayan ve daha önce sinemaya gitme imkânı bulamayan çocuklar için büyük bir fırsat oldu. Katılım sağlayan çocuklara patlamış mısır ve sinema bileti de dağıtılarak, gerçek sinema deneyimi yaşatılıyor. Her gün iki seans düzenlenen etkinlikte, günde yaklaşık 150 çocuğun katılması hedefleniyor.

Programda çocukların sevdiği filmler var

Etkinlikte gösterilecek filmler arasında "Bak Şu Leyleğe 2: Zümrüt Taşının Peşinde", "Çılgın Dostum Finnik", "Düşler Fabrikası" ve "Kartopu Savaşları 2" gibi çocukların ilgisini çekecek yapımlar yer alıyor.

Çocuklar ve ailelerden Başkan Aras’a teşekkür

Etkinliğe katılan çocuklar, sinemaya gitmenin mutluluğunu yaşarken, aileler de Başkan Aras’a teşekkürlerini iletti. Kırsaldan katılan çocuklar için ilk sinema deneyimi oldu ve bu etkinlik büyük bir heyecan yarattı.

Başkan Aras: "Çocuklar geleceğimizin teminatıdır"

Başkan Ahmet Aras, "Çocuklarımızın verimli bir tatil geçirmeleri için bu etkinliği düzenledik. Sinema, onların gelişimine katkı sağlıyor. Kırsal mahallelerdeki çocuklarımızın da bu fırsattan faydalanmalarını istedik" diyerek, etkinliğin önemine dikkat çekti.