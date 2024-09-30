İnegöl'den İzmir'e giden yolcu otobüsü motor kısmından alev alarak, kısa sürede yangına teslim oldu.

Yolcular hızla tahliye edildi

İnegöl'den İzmir yönüne seyir halindeki bir yolcu otobüsü, aniden motor kısmından çıkan alevlerle paniğe neden oldu. Olay anında yolcular hızla tahliye edilerek, güvenli bir alana yönlendirildi. Yangın ihbarı üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, alevler içinde kalan otobüse müdahale ederek soğutma çalışmalarına başladı.

Dakikalar içinde küle döndü

İyi bir organizasyonla yolcuların tahliye edilmesi sayesinde can kaybı yaşanmazken, otobüsün alevler içindeki durumu, dakikalar içinde küle dönüşmesine sebep oldu. İtfaiye ekipleri, soğutma çalışmalarını sürdürerek olası bir yeniden alevlenmenin önüne geçmeye çalışıyor.