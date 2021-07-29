5 yaşındaki çocuğunu istismar eden baba tahliye edildi!

İzmir'de 5 yaşındaki çocuğuna yönelik cinsel istismardan tutuklanan AKP eski Selçuk Gençlik Kolları Başkanı Refik Yakıt tahliye edildi.

İzmir'de 5 yaşındaki çocuğuna yönelik cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle Haziran ayında tutuklanan eski AKP Selçuk İlçe Gençlik Kolları Başkanı Refik Yakıt şartlı tahliye edildi.

Çocuğun ve annenin avukatlığını üstlenen Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Yakıt'ın hiçbir gerekçe sunulmadan tahliye edildiğini belirterek karara tepki gösterdi. Derneğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "İzmir’de 5 yaşındaki çocuğunu istismar eden AKP eski Selçuk Gençlik Kolları Başkanı RefikYakıt yurtdışı yasağı ile hiçbir gerekçe gösterilmeden şartlı tahliye edildi. Sonraki duruşma 28 Eylül’de. Tutuklanması için çok gayret göstermiştik. Vazgeçecek değiliz, yine gösteririz" denildi.

Ne olmuştu?



İzmir’de babası tarafından cinsel istismara uğradığı yönünde hakkında uzman psikolog raporu bulunan 5 yaşındaki çocuk ile 3 yaşındaki kardeşinin velayeti mahkemece babaya verilmişti.

Anne ise çocuklarını yanına alarak şehir değiştirmek ve eski AKP gençlik kolları başkanı da olan babadan çocuklarını gizlemek zorunda kalmıştı.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği annenin davasını üstlenmiş ve dernek avukatlarının mücadelesi sonucu Refik Yakıt hakkında tutuklama kararı çıkarılmıştı. Yakıt Haziran ayında İzmir’de yakalanarak tutuklanmıştı. Çocukların velayeti de anneye verilmişti. (Kaynak: Sol haber)