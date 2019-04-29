Abdül Batur, Gazeteci Nizamettin Bedir'i andı

İzmir Gazeteciler Cemiyeti üyesi, Narlıdere Belediyesi Basın Danışmanı Nizamettin Bedir, ölümünün altıncı yılında, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Bedir ailesi, meslektaşları ve dostlarının katıldığı tören ile Narlıdere'deki mezarı başında anıldı.

Gazeteci Nizamettin Bedir için gerçekleştirilen anma etkinliğinde konuşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Nizamettin, benim için sadece basın danışmanı değildi. En kızgın zamanlarımda bile yaratıcı zekası ile öyle bir şey yapardı ki, kızgınlığım unutup onunla birlikte gülmeye başlardım. Her şeyimi paylaşabildiğim bir Arkadaşımdı. Şu an aramızda olsa Fenerbahçe ile ilgili çok keyifli bir şekilde uğraşırdım onunla. Nizamettin'i unutmayacağız. Aramızdan ayrılışının altıncı yılında bir kez daha rahmetle anıyorum. Işıklar içinde uyusun. O benim sevgili kardeşimdi ve hep öyle kalacak" dedi.

Babamı yalnız bırakmadınız

Nizamettin Bedir'in kızı Gizem Bedir de yaptığı konuşmada anma törerine katılan herkese teşekkür ederken, 'Bu altıncı yıl. Altı yıldır bu büyük acımız ve babamın yokluğunda bizleri yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederim. Altı yıl geçti ve sanki dün gibi. Yokluğunda asla yeri dolmuyor. Ailem adına sizlere çok teşekkür ediyorum" dedi.

Nizamettin Bedir'in kabri başında gerçekleştirilen anma töreni, mezarına karanfiller bırakılması ile sona erdi.