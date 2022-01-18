Akaryakıt fiyatları yükseldi, İzmir'de deniz ulaşımına ilgi arttı

İzmir’de karayolu yerine deniz ulaşımını tercih eden sürücülerin sayısı 2021’de bir önceki yıla göre yüzde 81 arttı. İzmirliler ulaşım tercihlerinde artan akaryakıt zamlarına vurgu yaparak deniz ulaşımı ile hem yakıttan hem de zamandan tasarruf ettiklerini söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in Körfez’de deniz taşımacılığının payını artırma ve kentteki trafik yükünü azaltma hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Soyer’in İZDENİZ filosuna dahil edeceklerini duyurduğu 7’inci arabalı vapur Körfez’deki yolculuğuna başladı. 51 araç ve 315 yolcu kapasitesiyle hizmet vermeye başlayan Mavi Körfez arabalı vapurunun da devreye girmesi ile yoğun saatlerde iki feribotun sefere çıkarak araç bekleme sahalarında oluşan yoğunluğun önüne geçilmesi hedefleniyor.

Artan sefer sıklığı ve akaryakıta gelen zamlar ise deniz ulaşımına ilgiyi her geçen gün daha da artırıyor. Derinleşen ekonomik krizin etkisiyle akaryakıt fiyatlarının yükselmesi sürücüleri feribota yönlendirdi. 2020 yılında İZDENİZ feribotlarıyla toplam 761 bin 140 araç taşınırken, 2021 yılında yüzde 81 oranında artışla 1 milyon 379 bin 546 araç, deniz yolu ile taşındı. Sürücüler, yoğun saatlerde Bostanlı-Üçkuyular arası bir saate çıkan yolculuk sürelerini konforlu ulaşımla 25 dakikaya indirirken, akaryakıt tüketiminden de tasarruf etti.

İki feribot aynı anda sefere çıkabilecek



İZDENİZ A.Ş. Operasyon Müdürü Hakan Kurtboğan, “2021 yılının başından bu yana feribotlarımızla 15 dakika sefer sıklığı ile hizmet veriyoruz. Yine geçtiğimiz yıl Eylül ayında kiraladığımız Mavi Ege arabalı vapurunu filoya dahil ettik. Şimdi de kiraladığımız Mavi Körfez arabalı vapuru ile filomuza güç kattık. Yatırımların neticesinde geçtiğimiz yılla kıyaslarsak araç taşıma rakamımız yüzde 81 oranında arttı. Vatandaşlarımız deniz ulaşımına yoğun ilgi gösteriyor. Yeni arabalı vapurumuzun da devreye girmesi ile birlikte periyodik bakım onarım süreleri ve beklenmedik arıza durumlarında sefer iptallerinin önüne geçme imkanı bulduk. Yine yoğun saatlerde aynı anda iki feribot birden kaldırarak araç bekleme sahalarında oluşan yoğunluğun önüne geçebileceğiz. Böylelikle vatandaşlarımız yoğun olan saatlerde düzenli sefer saatlerini beklemeden kolaylıkla ulaşım sağlayacak. Aynı anda iskeleden iki feribotu sefere çıkarabileceğiz. Bostanlı-Üçkuyular hattında şu an karşılıklı olarak 61 sefer gerçekleştiriyoruz. Yaz aylarında da yolcularımızdan talep gelmesi halinde cuma günü ve hafta sonu son sefer saatlerini ileriye çekebileceğiz” diye konuştu.

“Yakıttan ve zamandan tasarruf”



Karayolu ulaşımı yerine deniz ulaşımını tercih eden sürücülerden Betül Gültekin, “Trafik açısından çok büyük zorluklar yaşıyorduk. Üçkuyular’dan Karşıyaka’ya giderken trafik yoğunluğu ve stresi yaşamak yerine arabalı vapur bana her zaman daha güvenli geliyor. Huzurlu bir şekilde seyahat edebiliyorum. Son dönemlerde akaryakıt zamlarının etkisiyle sıkıntı yaşıyoruz. Akaryakıt fiyatları çok yükseldi artık onun için tercihim bu yönden oluyor” dedi. Özhan Özgünay ise, “Hem zamandan tasarruf ediyorum hem de karşıya geçerken dinleniyorum, keyifli bir yolculuk yapıyorum. Benzin fiyatları da feribot kullanmamda etkin rol oynuyor” diye konuştu.

“İstediğim her saatte feribot bulabiliyorum”



Her gün işine feribotla giden Sezen Külahlı da “Öncelikle ekonomik olarak değerlendiriyorum. Önemli bir tasarruf sağlıyoruz. Bir de zaman olarak değerlendiriyorum. Ben bir iş insanıyım, yolculuğum esnasında e-postalarıma bakıyorum, işlerimi yapıyorum. Günümü planlamak açısından faydalı oluyor” şeklinde konuştu.

Selin Ürkmez ise “Trafikte zaman kaybetmeden yolculuk yapabiliyorum. İstediğim her saat feribot bulabiliyorum ve çok rahatlıkla karşıya geçebiliyorum” ifadelerini kullandı.

Deniz ulaşımını güçlendirmek için neler yapıldı?



Deniz ulaşımını güçlendirmek için son iki buçuk yılda 137 milyon liralık yatırımla 2 yeni feribot hizmete alındı. Feribotların isimleri yurttaşların oylarıyla terör saldırısında kaybettiğimiz Şehit Polis Memuru Fethi Sekin ve usta gazeteci Uğur Mumcu olarak belirlendi. 2021 yılı Eylül ayında kiralanan Mavi Ege isimli feribot filoya katıldı. 17 Ocak’ta Mavi Körfez feribotunun da hizmete girmesi ile birlikte Körfez’de araç taşıyan feribot sayısı 7’ye çıktı.