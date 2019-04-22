Alaçatı'da gürültüyü bitirme çalışması

Gürültüye, izinsiz işgallere, Alaçatı dokusuna uygun olmayan tente şemsiye tabela ve görsellere taviz verilmeyecek.

Alaçatı Turizm Derneği'nin gürültü kirliliğine karşı başlattığı mücadeleye, üye işletmeler mekan dışındaki hoparlör gibi ses kaynaklarını sökerek destek verdi. Dernek Başkanı Korkut Denizeri, "Çeşme Belediyesi'nin de üye olmayan işletmelere yönelik denetimiyle Alaçatı fabrika ayarlarına dönüyor" dedi.

120 otel ve 35 restoranla yıllık 245 milyon liralık ekonomik büyüklüğe sahip Alaçatı Turizm Derneği tarafından gürültü ve çevre kirliliğine karşı başlatılan hareketin ilk olumlu sonuçları alındı.

Yerel seçim öncesi başkan adaylarıyla Çeşme ve Alaçatı'nın 9 ana sorunu ve çözüm önerileriyle ilgili toplantı yapan dernek yönetimi ve üyeleri, ilk adımı da yine kendileri attı. Dernek üyesi işletmeler mekan dışındaki hoparlör, logolu promasyon tente, şemsiye, geçişi engelleyen platformları, tezgahları ve cephe resimlerini kaldırmaya başladı.

İlk adım atıldı

Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Korkut Denizeri, "Alaçatı'nın önemli sorunlarından bir tanesi gürültü. Buna karşı dernek üyelerimiz, üstlerine düşeni hiç çekinmeden yerine getirdi.

Ses kirliliğine neden olabilecek mekan dışındaki hoparlörleri sökmeye başladı" dedi.

Alaçatı'da yıllardır devam eden bu sorunun kaynağının dernek üyesi işletmeler olmadığına dikkat çeken Denizeri, "Üyelerimizin tamamı yönetmeliğin belirlediği ses sınırlarının da altında hizmet veriyor. Bugüne kadar hiçbiri ses sınırlarını aşmadı. Ama çok büyük bir özveri göstererek böylesine hassas bir konuda ilk adımı yine onlar attı. Gürültüyü onlar yapmamalarına rağmen mekan dışındaki hoparlörleri sökmeye başladılar. Sadece bu da değil. Platform, tezgah, logolu şemsiye ve tenteler, ya da bina dışındaki uygunsuz tabela, tüm dış cephe resimlerini de kaldırıyorlar. Biz ilk adımı attık. Şimdi sıra gürültü ve çevreyi asıl kirletenlerin kaynağına inmeye geldi. Çeşme Belediyesi'nin de bu tür işletmelere yönelik denetimiyle Alaçatı, Fabrika Ayarlarına dönecek. Buna inanıyoruz" dedi.

Belediyeye dosya sunuldu

Alaçatı Turizm Derneği yönetimi, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'ı ziyaret ederek gürültü ve sokak işgalleri ile ilgili dosya sundu. Ziyareti değerlendiren Dernek Başkan Yardımcısı Sema Aydın, Çeşme Belediyesi'nin ses denetimi yetki devrini alabilmek için ilk olarak belediye bünyesinde Çevre Müdürlüğü kurulması için harekete geçtiğini söyledi. Mayıs ayındaki Meclis toplantısında yetki devri istenmesine yönelik kararın alınacağını belirten Aydın "Başkan Oran'dan bu karardan sonra gürültüye taviz verilmeyeceğinin sözünü de aldık" diye konuştu.

Aydın, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'ın sorunlara karşı 'ortak karar' ile çözüm üretme anlayışını benimsediğini ifade ederek "Gürültüye ve Çevre düzenine karşı, kararlı bir belediye yönetiminin iş başında olduğunu gördük" diye konuştu.

Ziyaret sonunda Başkan Oran'a yeni görev döneminde başarılar dilenerek, 26-28 Nisan da gerçekleşecek Tasting Festivali programı, daha önce imzalamış olduğu 'Belediye Başkanı'ndan beklentilerimiz ve yol haritası' dosyası teslim edildi.