Avcılar'a yılın en değerli ödülü

Kuruluşunun 30. yılını kutlayan Avcılar İnşaat, "İzmir'e değer katanlar" ödülünün sahibi oldu.

Dora Dergisi'nin her yıl düzenlediği İzmir'in Enleri ödül töreni Hilton Oteli'nde gerçekleşti. Sibel Arna'nın sunduğu gece İstanbul ve İzmir cemiyet hayatını bir araya getirdi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da özel projelere imzasını atan isimler "İzmir'in Enleri" adı altında ödüllendirildi. Bu yıl gökdelenler bölgesine yaptığı yatay mimari projesi Avcılar Exclusive Bayraklı ile dikkat çeken Avcılar İnşaat, gecede "İzmir'e değer katanlar" ödülüne layık görüldü. Ödülü alan Avcılar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı İdris Avcı "Kurulduğumuz günden bu güne İzmir'e ve İzmirliye hep değer verdik. Bizi en çok mutlu eden ise aynı değeri İzmirlilerin de bize göstermesi oldu. Hep birlikte İzmir'in en değerli bölgelerinde en iyiye ulaşmayı hedefledik. Bundan sonra da değer katmaya devam edeceğiz" diye konuştu. Kuruluşunun 30. yılını kutlayan ve tüm projelerinde "insan" odaklı yaklaşımı benimseyen Avcılar, kentin gökdelenler bölgesindeki ilk yatay mimari proje olan Avcılar Exclusive Bayraklı ile sektörde büyük bir değişime de imza attı. Hem yatırımcıyı koruyan hem de İzmir'in en merkezi konumuna "değer" katan proje olarak kabul gören Avcılar Exclusive Bayraklı'nın inşaatı da belirlenen tarihten 6 ay önce tamamlanacak.