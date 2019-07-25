Babaannesini öldürüp kahvehaneye gitti

Çiğli'de İlker İmer (27) kendisine kötü davrandığını iddia ettiği babaannesi Mürvet İmer'i (71) bıçaklayarak öldürdü. Cinayetin ardından kahvehaneye gidip sigara içtikten sonra simitçiden babaannesini öldürdüğünü, polisi aramasını isteyen İlker İmer, gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde İstasyonaltı Mahallesi 8216 Sokak'taki bir apartmanın 8'inci katında meydana geldi. İlker İmer, birlikte yaşadığı babaannesi Mürvet İmer ile kendisine kötü davrandığı gerekçesiyle evde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine İlker İmer, babaannesini bıçakladı. Mürvet İmer kanlar içerisinde yere yığılırken, evden çıkan İlker İmer, sokaktaki kahvehaneye gidip oturarak sigara içti. İmer daha sonra kahvehanenin önündeki simitçiye 'Polisi ara, babaannemi öldürdüm' dedi.

Sorgusu sürüyor

Simitçinin ihbarı üzerine gelen polis, eve girdiğinde Mürvet İmer'in öldüğünü belirledi. İlker İmer gözaltına alındı. Mürvet İmer'in cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. İlker İmer'in, ilk ifadesinde babaannesiyle birlikte yaşadıklarını ve yıllardır kendisine kötü davrandığını, cinayeti bu nedenle işlediğini söylediği öğrenildi. İmer'in sorgusunun sürdüğü bildirildi. n DHA