Balıkçıları zorlu bir sezon bekliyor

Denizlerde balık avına sayılı günler kala Ege Bölgesi Gırgır Balıkçıları Derneği Başkanı Mehmet Aksoy, maliyetlerdeki artışlar nedeniyle 2022-2023 sezonunun zorlu geçeceğini belirterek “Mesleğimiz balıkçılık, işimiz rastgele” dedi.

FATİH ÖZKILINÇ- Denizlerde 1 Eylül’de başlayacak balık avı 2022-2023 sezonuna sayılı günler kaldı. Geçen av sezonunun 15 Nisan'da tamamlanmasıyla 4,5 aydır yeni sezona hazırlık yapan balıkçılar, artan maliyetler nedeniyle kara kara düşünüyor. Balıkçıları artan maliyetler nedeniyle zorlu bir sezonun beklediğini aktaran Ege Bölgesi Gırgır Balıkçıları Derneği Başkanı Mehmet Aksoy , “Ağır bir ekonomik tablo içerisinde biz ağlarımızı 1 Eylül'de denize atacağız. Biz balıkçılar orak hep halka ucuz balık yedirmek isteriz ama bu ekonomik şartlarda nasıl ucuz balık yedirebiliriz onu bilmiyoruz. İnşallah, denizlerimizde balık bol olursa halka ucuz balık yedirebiliriz” dedi.

Kolay olmayacak

Kolay bir av sezon olmayacağını kaydeden Aksoy, “Bugünkü şartlarda mazotun litresi 26 TL, bir tane köpük balık kutusunun fiyatı 24 TL, personel maaşları geçen seneden bu yana neredeyse yüzde yüz arttı. Bu şekilde yeni av sezonuna giriyoruz, bu işin içinden nasıl çıkacağımızı bilmiyoruz. Sezonu açacağız, deniz bereketli olursa halk ucuz balık yer ama az balık olursa halk ucuz balık yiyemeyeceği gibi biz de masraflarımızı karşılayamayız. Çoğu üyemiz ‘Bir başlayalım ama sonra bırakabiliriz’ diyorlar. Zor bir sezon olacak eylül ayının ortalarında durumun ne olacağı belli olur. Gecede 2 bin, bin, 500 litre yakıt tüketen teknelerimiz var. 2 bin litre yakıt yakan bir teknenin haliyle gecelik yakıt masrafı 50 bin TL’nin üzerinde olacak. Bu 50 bin TL’nin karşılığında bir gecede 150-200 bin TL kazanması lazım ki kendini döndürsün. Çok kolay olmadığını biliyoruz” diye konuştu.

Balıkçı, akaryakıtta indirim istiyor

Çoğu balıkçının kredi çekerek denize açılacağını belirten Aksoy, akaryakıt fiyatlarına ilişkin devletten destek istediklerini söyledi. Aksoy, “Halkımız ucuz balık yesin diye devletimizden mazot fiyatlarında indirim istiyoruz. Bizim masrafımız ne kadar çok olursa balığın fiyatı o kadar artar. Aynı şekilde maliyetlerimiz ne kadar çok düşerse de halkımız o kadar ucuz balık yiyebilir” ifadelerini kullandı.

Palamut bolluğu moral veriyor

Denizlerdeki balık durumuyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Aksoy, “Halkın bol yiyeceği balık Karadeniz hamsisi ve Ege sardalyası. Karadeniz'de palamut iyi gözüküyor, nilüfer de inşallah iyi olur. Palamut mevsimsel bir balıktır, iki ay sonra yok olur. Palamut avı yaparken denizde çok hareket etmek lazım. Biz gün palamut İstanbul Boğazı'nda olur, ertesi gün Sinop'ta olur. Tabi bu durumda git gel tekneler çok mazot yakarlar, masraflı olur. Palamut, masrafı balık ama yine de çokluğu bize moral veriyor. Varımızı, yoğumuzu şu anda denize yatırdık. Bizim mesleğimizde giderlerimiz belli, gelirlerimiz rastgele. Mesleğimiz balıkçılık, işimiz rastgele” diye konuştu.