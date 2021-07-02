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Başkan Arda'dan nükleer uyarısı: Tehlike çok büyük!

Emrez Mahallesi’ndeki nükleer atıkların temizlenmesi için Duran Adam eyleminin altıncısını yapan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, “İsteğimiz son derece masum. Buradaki nükleer atıkların temizlenmesini istiyoruz” dedi

Başkan Arda'dan nükleer uyarısı: Tehlike çok büyük!
02 Temmuz 2021 Cuma 13:33

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, İzmir’in Çernobili olarak bilinen ve 500 bin tondan fazla olduğu tahmin edilen Emrez Mahallesi’ndeki nükleer atıkların kaldırılması için başlattığı “Duran Adam” eyleminin altıncısını yaptı. Normal değerin 7 bin 219 katı radyasyon yayan atıkların bulunduğu alanda yapılan durma eylemine Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, İyi Parti Gaziemir İlçe Başkanı Sedat Dağ, Gaziemir Kent Konseyi, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, belediye çalışanları, çevre örgütleri temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Bakanlığı göreve davet ediyorum

İzmir’in Çernobil’i olarak bilinen alanda toprağa gömülü halde bulunan radyoaktif atıkların 14 yıldır toprağa, suya ve havaya karışarak tüm İzmir’in sağlığını tehdit ettiğine vurgu yapan Başkan Arda, herkesin bu soruna sahip çıkması gerektiğini söyledi. Nükleer atık probleminden dolayı bölgede yaşayan insanların sağlığının tehdit altında olduğuna ve buna rağmen hiçbir çözüm üretilmediğine vurgu yapan Başkan Halil Arda; devletin, alanın temizlenmesi için zaman kaybetmeden harekete geçmesi gerektiğini söyledi. Başkan Arda, “Tehlike çok büyük. Bu bölgede yaşayan vatandaşlarımızın sağlık sorunlarının neler olduğunu ben biliyorum. Mahallede kanser hastaları, sakat doğan çocuklar gibi birçok sağlık sorunu yaşayan insanlar var. Bu insanlar buradaki tehlikeyi yaşıyorlar. Ben de Gaziemir Belediye Başkanı olarak buraya sadece Gaziemir’in değil; tüm İzmir’in, Türkiye’nin dikkatini çekmek istiyorum. Burası Türkiye’de bilinen ilk nükleer atıkların olduğu yer. Burası nükleer santral yapan Türkiye için bir ödev. Burayı temizleyemeyen bir ülke, yapacağı nükleer santrallerde nasıl önlem alacak? O santralin atıkları ne olacak? Çevre ve Şehircilik Bakanlığını göreve davet ediyoruz. Masum bir isteğimiz var. Burası temizlensin!” diye konuştu.

Bu atıklar Türkiye’nin sorunu


Eylemin ardından konuşan Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, nükleer atıklara karşı verdiği mücadele için Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda’ya teşekkür ederek şunları söyledi: “Buradaki nükleer atıklar Gaziemir’in, İzmir’in değil; Türkiye’nin sorunudur. Radyoaktif maddelerin ülkelere ne kadar zarar verdiğini hepimiz biliyoruz. Çernobil’in sebep olduğu ölümler, hastalıklar ortada. İzmir’de de kanserle ilgili mücadelede çok ciddi çalışmalar var. Çevresel atıklar çok büyük tehlike arz ediyor. Ben Gaziemir Belediyesinin bu mücadelesine destek vermekten büyük onur duyuyorum. Her zaman yanınızda olacağım. Türkiye bu mücadelelerle kurtulacak.”

Etiketler; #duran adam #gaziemir #Halil Arda #nükleer atık #izmir nükleer #izmirin çernobili
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