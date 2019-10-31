Başkan Engin işçilerle buluştu

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, teknik birimlerde çalışan personeliyle öğle yemeğinde buluştu. Üretici Kadın Kooperatifi'nin hazırladığı yemekleri paylaşan Başkan Engin ve işçiler, birlik ve dayanışma mesajı verdi.

Başkan Engin "Tüm çalışanlarımızın emeğine teşekkür ediyorum. Alın terinin yanında olacağımızın bilinmesini isterim" dedi. Başkan Engin, Fen İşleri, Temizlik ve Park Bahçeler işçileri ile öğlen yemeğinde buluştu. Narlıdere Belediyesi Şantiye Tesisleri'nde gerçekleşen organizasyonda, Narlıdere Üretici Kadın Kooperatifi'nin işçiler için hazırladığı yemekler servis edildi. Başkan Ali Engin ve çalışanlar birlik ve dayanışma mesajı verdi.

Emeğin yanındayız

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin "Kadınlarımıza üretme ve istihdam imkanı yaratma amacıyla kurduğumuz Üretici Kadın Kooperatifimiz, şantiyemizdeki işçiler için artık yemek çıkartacak. İşçilerimiz sağlıklı ve güven içinde yemek yiyebilecek. Bugün ilk yemekte soframızı paylaştık. Narlıderemiz için planladığımız güzel projeleri konuştuk. Tüm çalışanlarımızın emeğine teşekkür ediyorum. Alın terinin yanında olacağımızın bilinmesini isterim" dedi.