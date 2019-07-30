Başkan İduğ'dan havuz müjdesi

Bornova Belediyesi ve EÇEV işbirliğiyle başlatılan sosyal sorumluluk projesi kapsamında tiyatro eğitimi alan çocuklar, Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ’u ziyaret etti. Tek tek söz verip isteklerini soran Başkan İduğ, yüzme havuzu isteyen çocuklara tam dört yüzme havuzu yapacaklarının müjdesini verdi.

Bornova Belediyesi ve Ege Çağdaş Eğitim Vakfı(EÇEV) işbirliğiyle düzenlenen tiyatro eğitimine katılan çocuklar Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ’u ziyaret etti. Bornova’nın farklı mahallelerinden çocuklar için düzenlenen Bornova Belediyesi tanıtım gezisinin son durağı Başkan İduğ’un makam odası oldu. Başkan İduğ, sorduğu sorulara doğru yanıt verenleri geçici süreyle belediye başkanı ilan etti, çocuklar eğlenceli anlar yaşadı.

Dört ayrı mahalleye yapılacak

Başkan İduğ, makamına oturan çocuklara sorduğu “Belediye başkanı olsaydın ne yapmak isterdin?” sorusuna; park, yeşil alan ve havuz yanıtını aldı. Başkan İduğ bürokratlarına park ve ağaçlandırma alanlarının düzenlenmesiyle ilgili istekleri iletirken, Bornovalı çocuklara yüzme havuzu müjdesi verdi. Çamkule Mahallesi’ne yüzme havuzu yapılmasını isteyen çocuğa, “Çamkule Mahallesi’ne yüzme havuzu yapıyoruz. Ama sadece oraya değil. Tam dört yüzme havuzu yapılacak. Altındağ, Çamkule, Bornova Merkez ve Çamdibi’nde yüzme havuzu olacak” dedi.