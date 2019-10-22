Başkan ve öğrencilerden çevre temizliği

Urla Yılay Hakan Çeken Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öncülüğünde paydaş okulların katılımıyla Urla'da Çevre Temizliği etkinliği düzenlendi.

"Temiz doğa, temiz sahiller" sloganıyla öğrencilerin başlatmış olduğu Çevre Temizliği'ne Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, Urla Kaymakamı Önder Can ve Urla İlçe Milli Eğitim Müdürü İzzet Gündüz ve okul müdürleri katıldı. Etkinlikte konuşan Başkan Oğuz; "Daha temiz ve daha yaşanabilir bir Urla için çalışamaya devam edeceğiz" dedi.

Bilinçli olmamız lazım

Urla Kum Denizi Plajında gerçekleşen ve Urla Belediyesi'nin de destek verdiği temizlik etkinliğinde Başkan Burak Oğuz öğrencilerle birlikte çöp topladı. Duyarlı davranışlarından dolayı öğrencileri tebrik eden Başkan Oğuz; "Belediyelerin en önemli görevlerinden biride temizliktir. Ekiplerimize çok teşekkür ediyorum. Daha temiz bir Urla için özverili bir şekilde çalışıyorlar. Bizlerin amacı çocuklarımıza temiz doğa bırakmak. Vatandaşlarımızın da bu konuda bilinçli olması lazım. Doğayı kirletmezsek, doğa kirlenmez. Çok güzel bir İlçede yaşıyoruz. Bu güzel ilçemizi daha da yaşanabilir hale getirmek için durmadan çalışacağız" diye konuştu. n Yasin Çetin