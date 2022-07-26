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Bayraklı'da evde hasta bakımının kapsamı genişledi

Sağlık alanındaki çalışmalarıyla fark yaratan Bayraklı Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi ile iş birliği protokolü imzaladı. Buna göre evde verilen ücretsiz sağlık hizmetlerinin kapsamı genişletildi

Bayraklı'da evde hasta bakımının kapsamı genişledi
26 Temmuz 2022 Salı 11:43

Bünyesindeki iki sağlık evi ve 6 ağız-diş kliniği ile her yıl binlerce ilçe sakinine ücretsiz sağlık hizmeti veren Bayraklı Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi ile iş birliği protokolü yaptı. Bu kapsamda 75’inci Yıl Mahallesi’ndeki sağlık evi içine yeni doktor odası yapılacak ve burası evde bakım hizmetinin hareket noktası olacak. Bayraklı Belediyesi ve Eşrefpaşa Hastanesi iş birliği protokolü gereği görevli doktorlar ev ziyaretlerinde; sağlık kuruluşlarına gidemeyen, yatalak, engelli veya yaşlı hastaların yara bakımlarını, pansumanlarını, enjeksiyonlarını yaparak ilaçlarını yazabilecek ve kronik hastalıklarla ilgili rapor düzenleyebilecek. Evde sağlanamayan hizmetler için de Eşrefpaşa Hastanesi’ne nakil işlemleri ücretsiz gerçekleştirilecek. Bu hizmetten faydalanmak isteyenler mesai saatleri içinde 0232 353 17 32 ve 0232 341 31 31 telefon numaralarından randevu ve bilgi alabilecek.

BAYRAKLI’DA ‘HERKES İÇİN SAĞLIK’

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal “Toplum sağlığı öncelikli konularımızdan biri. Vatandaşlarımızın ücretsiz, eşit ve adil sağlık hizmetlerinden faydalanmasını önemsiyoruz. Bu kapsamda sağlık kuruluşlarına gitmekte zorlanan yaşlı, yatalak, veya engelli yurttaşlarımıza evlerinde verdiğimiz sağlık hizmetlerinin kapsamını Eşrefpaşa hastanemizle yaptığımız iş birliği kapsamında genişlettik. Bayraklı’da herkes için sağlık parolasıyla hizmetlerimizi büyüterek sürdürüyoruz” dedi.

Etiketler; #bayraklı belediyesi #evde hasta bakımı #izmir
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