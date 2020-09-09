Bergama tarihi PTT pullarında

Bergama’nın tanıtımı için bir dizi çalışma yapan Bergama Belediyesi, bu çalışmalara bir yenisini daha ekledi. İlçenin tarihi ve turistik yerleri ile birlikte kentle özdeşleşen değerlerin tanıtımı için PTT ile işbirliği yapılarak pul basımı gerçekleştirildi.

Başkan Koştu, “Bundan böyle belediyemizden gidecek her bir mektupla tarihi kentimizin tarihi değerlerinin tanıtımını yapacağız. Tanıtım için pullarımız hazırlandı” dedi. Bergama Belediyesi ve PTT işbirliği ile PTT tarafından özel olarak bastırılan pullarda; Akropol, Asklepion, Kızıl Avlu, Viran Kapı, Selçuklu Minaresi, Ulu Camii ve Akropol’de bulunan Dünya’nın en dik tiyatrosunun fotoğrafları yer alıyor. Basımı yapılan pullar belediye Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Önemli bir çalışma

Pullarla Bergama’nın tarihi ve ören yerleri başta olmak üzere kentle özdeşleşen değerlerin tanıtımının yapılacağı projeyi çok önemsediklerini açıklayan Belediye Başkanı Hakan Koştu, "3 bin yıllık tarihi geçmişi ve nice değerleri ile dünyada eşi benzeri bulunmayan Bergama’mızı her alanda ve mecrada tanıtmayı önemsiyoruz. Bu tanıtım çalışmalarından birisini daha pullar vasıtasıyla yaşama geçirmiş olduk. Bu çalışmamızın değeri yıllar geçtikçe, bu pullar koleksiyoncuların elinde yerini aldıkça daha da anlaşılacak. Ve önümüzdeki yıllarda kentimiz için geri güzel dönüşler olacak” dedi.