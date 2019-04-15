Bornova'nın Sağlık Konseyi hazır

Kızılay Ege Bölgesi Kan Merkezi Müdürü Dr. Gökay Gök, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'u ziyaret ederek başarılar diledi. Bornova'da bir Sağlık Konseyi kurduklarını ve yakında çalışmalarına başlayacağını ifade eden İduğ, Türk Kızılayı ile işbirliği içinde çalışmalar yapmak istediklerini belirtti. Dr. Gökay Gök de, Başkan İduğ'a, Türk Kızılayı'na sağladığı destekler nedeniyle teşekkür belgesi verdi.

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Türk Kızılayı Ege Bölgesi Kan Merkezi Müdürü Dr. Gökay Gök'ü makamında ağırladı. Görüşmede Kemik İliği Bankası'nın önemi hakkında bilgi veren Gök, "Kan Kanserine yakalanan 1150 çocuğu kurtardık. Bu çocuklardan 118'i sizin bölgenizde yaşıyor. Fakat bekleyen 4 bin çocuk daha var. İlik bağışı sayısını 500 bine hatta bir buçuk milyona çıkardığımızda bekleyen 4 bin çocuğumuzu da kurtaracağız" dedi. Organ bağışında Bornova'nın açık ara ile 1 numara olduğunu söyleyen Gök, Kök Hücre Bağışı'nda da Bornova Belediyesi ile işbirliği yaparak sayıyı arttırmak istediklerini dile getirdi.

Halk sağlığı için

Türkiye'de önleyici sağlık sistemi ile ilgili bir çalışma başlatıldığını belirten Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, "Bu çalışmaya kadınlar pek katılmıyor. Ancak hasta olunca hastaneye giden bir Türk Halkı var. Biz de bunu göz önünde bulundurarak meme kanseri, rahim kanseri ve erkeklerde prostat gibi konular için bir sağlık konseyi oluşturduk" dedi. 20 kişilik bir ekibin bu konuda çalışmalar yapacağını da dile getiren Başkan İduğ, "Bu konseyin içinde Prof. Dr. Bülent Karabulut, Uzm. Dr. Ceylan Tunçok, Zülfikar Danaoğlu ve Cüneyt Tuğrul gibi kişiler yer alıyor. Sizin de bu konseyde yer almanızı ve destek olmanızı isteriz" diye konuştu.

Kızılay ile iş birliği

Konsey sayesinde hem hastanelerde yığılmaların önlenebileceğini hem de daha fazla kadına ulaşılarak kan vermelerinin sağlanabileceği bir sistem oluşturacağını anlatan İduğ, "2006-2007 yıllarında Ege Otomotiv Derneği'nde 'Önce İnsan, Önce Sağlık' projesinde Türk Kızılayı ile beraber çalıştık. Ödül aldığımız bu çalışmada 7 bin kişiyi sağlık taramasından geçirmiştik. 870 ünite kan bağışı olmuştu. Şimdi Bornova'da böyle büyük bir nüfusta çok daha iyisini yapacağımıza inanıyorum. Bizler Türk Kızılay'ı ile birlikte çalışmaya hazırız" diyerek düşüncelerini dile getirdi.

Kızılay Ege Bölgesi Kan Merkezi Müdürü Dr. Gökay Gök Sağlık Konseyi'ne destek vereceklerini belirterek, Başkan Dr. Mustafa İduğ'a Türk Kızılay'ına sağladığı destekler nedeniyle teşekkür belgesi verdi.