Bornovalı kadınların sahne heyecanı

Bornova Belediyesi’nin Çamdibi’ndeki Kadın Danışma Merkezi’nden yararlanan kadınlar sahne heyecanı yaşadı. Kadın hakları ve kadın-erkek eşitsizliğinin anlatıldığı “Açık Oturum Kızlar Asker’de” isimli skeç, Nedret Güvenç Sahnesi’nde oynandı.

Kadın hakları ve kadın-erkek eşitsizliğinin irdelendiği “Açık Oturum- Kızlar Asker’de” isimli skeç, Çamdibi Şehit Er Adem Bilaloğlu Tesisleri’ndeki Nedret Güvenç Sahnesi’nde oynandı. Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı skecin yönetmenliğini Gülizar Taşkın yaptı.

Bornova Belediyesi’nin Kadın Danışma Merkezi’nden yararlanan kadınların rol aldığı skeçte taciz konusu mizahi bir dille interaktif bir şekilde işlendi. Tamamı amatör olan ve çoğu ilk kez sahne deneyimi yaşayan kadınlar, ortaya koydukları performansla büyük beğeni topladı.

Ayakta alkışlandılar

Salonu dolduran Bornovalılar, büyük emek harcayarak yeteneklerini ortaya koyan ve tüm topluma önemli mesajlar veren kadınları ayakta alkışladı. Bornovalı kadınlar aynı skeci, daha önce Bornova Belediyesi Kültür Merkezi ve Konak Belediyesi Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde de sahnelemişti.

İlk oyununu 1998 yılında sahneleyen Çamdibi Kadın Danışma Merkezi Tiyatro Grubu, Töre , Tersine Dünya, Kadınlar Savaşı, Çorak Toprak, Kaneviçeli oyun başta olmak üzere toplam yirmi oyunla tiyatroseverlerin karşısına çıktı.