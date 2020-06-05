Buca'da konkutan kaza

Buca ilçesinde, freninin boşalması sonucu kontrolden çıkan akaryakıt tankeri, önce parrk halindeki araca ardından bir apartmanın duvarına çarptı. Kazada, sürücü yaralandı.

Buca'da konkutan kaza
05 Haziran 2020 Cuma 14:17

Kaza, önceki gün saat 15.00 sıralarında Adatepe Mahallesi 4 Sokak'ta meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 35 BPE 74 plakalı akaryakıt tankeri, yokuştan inerken frenlerinin boşalması sonucu kontrolden çıkarak önce park halindeki araca ardından apartmanın duvarına çarptı. Kazada sürücü tankerde sıkışıp, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Şoförün hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

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