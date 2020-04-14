Büyükşehir'den iletişim desteği

İzmir Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle başlattığı yardım kampanyasına bir yenisini daha ekledi.

Büyükşehir, zor günlerde sevdiklerine erişmek isteyen, ihtiyaçları için sık sık telefon görüşmesi yapmak durumunda kalan 65 yaş ve üstü kişiler, hastalar ve hareket engelli yurttaşlar için 250 dakikalık konuşma paketi desteğinde bulunacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal yardımlarını artırarak sürdürüyor. İhtiyaç sahibi ailelere nakdi yardımın yanı sıra gıda paketi, çorba ve ekmek dağıtımını sürdüren, talep edenlerin market alışverişini yapan Büyükşehir, şimdi de iletişim desteğini hayata geçiriyor.

İletişimde kalın

"Siz evde ama iletişimde kalın" diyerek yeni bir destek paketi daha açıklayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 65 yaş ve üstü yurttaşlar, kronik hastalığı olanlar ve hareket engelli yurttaşlara bir ay boyunca kullanabilecekleri 250 dakikalık konuşma paketi verecek. Konuşma paketi başvuruları www.bizizmir.com/bizvariz adresinden alınacak. Yurttaşlar, "Dakika Almak İstiyorum" butonuna tıklayıp, durumunu belirtir belgeler ile başvurularını yapılabilecek. İnternet üzerinden başvuru yapamayan yurttaşlar ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Hemşehri İletişim Merkezi'nin (HİM) 444 40 35 numaralı telefonunu arayarak konuşma paketi talebini iletecek.