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Çeşme'de gece kulübüne kurşun yağdırdılar: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Çeşme ilçesinde bir gece kulübüne silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda müşteri olduğu öğrenilen bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı

Çeşme'de gece kulübüne kurşun yağdırdılar: 1 ölü, 1 yaralı
27 Temmuz 2021 Salı 08:39

Olay İzmir'in Çeşme ilçesinde bulunan bir gece kulübünde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre Alaçatı'da bulunan gece kulübüne alınmayan kişiler taşkınlık çıkardı ve sonrasında da bölgeden ayrıldı. Aynı kişiler bir süre sonra beyaz plakasız bir araç ile mekanın önüne geldi. Mekana rastgele 7 el ateş eden şüpheliler daha sonra da olay yerinden kaçtı. Açılan ateş sonucu mekana müşteri olarak gelen 23 yaşındaki Baran Parlak kaçmaya çalışırken kaburga kısmına gelen mermi ile yaralandı. Mekanın mutfak çalışanı olan A.B. de seken merminin başına çarpması sonucu yaralandı.

Olayı görenler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevreyi güvenlik altına alırken, sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Parlak kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Savcının incelemesinin ardından Parlak'ın cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, tedavisi süren A.B.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili geniş çaplı araştırma yapan polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Soruşturma kapsamında ekiplerce 1 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #çeşme #gece kulübü saldırı #çeşme saldırı #alaçatı saldırı #ölüm
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