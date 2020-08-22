Çeşme'deki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Çeşme ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları suçlamasıyla yakalanan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Çeşme'deki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
22 Ağustos 2020 Cumartesi 09:58

Çeşme Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, F.V, K.D. ve B.Ş'nin ilçeye uyuşturucu satmak için geldiğini tespit etti. Ekiplerce yapılan çalışma sonucu şüpheliler gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin aracında yapılan aramada 135 gram esrar, kullandıkları otel odasında ise hassas terazi ve bir miktar esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan F.V. ve K.D. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanırken B.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Önceki Haber
İzmir Enternasyonal Fuarı'nın açılış tarihi öne çekildi
Sonraki Haber
Bornova'da ormanlık alana sıçrayan fabrika yangını kontrol altına alındı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.