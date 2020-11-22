Depremzedelere kuaför hizmeti

İzmir'de, yıkıcı deprem sonrası zor günler yaşayan afetzedelerin günlük yaşantısını kolaylaştırmak amacıyla gönüllü kuaförler tarafından ücretsiz hizmet verilmeye başlandı

Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6'lık deprem sonrası İzmirliler, birlik olup, zor durumda olan afetzedeler için seferber oldu. Çeşitli meslek gruplarından birçok kişi, gönüllü olarak depremzedelere yardımlar ulaştırdı. Depremzedelerin normalleşme sürecine katkıda bulunması için de çeşitli çalışmalar yürütülüyor. 'İyilik Takipçileri' topluluklarıyla sosyal medyayı da etkin kullanan Alperen- Rana Çetinkaya çifti, birçok destekçiye ulaşarak, depremzedeler için yardım topladı. Çetinkaya çiftinin öncülüğünde depremzedelerin günlük yaşantısını kolaylaştırmak için konteynerde kuaför hizmeti verilmeye başlandı. Bayraklı'da yıkılan Rızabey Apartmanı yakınına konulan konteynerde, gönüllü kuaförlerin desteğiyle depremzedelere hizmet veriliyor. Erkek- kadın karışık ve ücretsiz hizmet verilen kuaförde başta saç yıkama olmak üzere tıraş hizmetinden de depremzedeler yararlanıyor. Pandemi nedeniyle konteynere en fazla 2 kişi alınırken, ateş ölçümü ve dezenfektan kullanımı gibi Covid 19 önlemlerine de dikkat ediliyor.

Hizmetten memnunlar

Depremzede Esra Bulut (21), "Duş alamadık. Daha sonra kuaförlük sistemini getirdiler. Bize bu hizmeti 7/24 verdikleri için teşekkür ederiz. Kendimizi evimizdeymiş gibi hissettirdiler. Buradaki kuaförlük hizmetinde herhangi bir hijyen aksatmadan tedbir aldıkları için güvenerek geliyoruz" diye konuştu.

Salih Aslan (28) ise "Burada günlerdir yüzümüzü yıkamak bile çok sorun oluyordu. Böyle bir hizmetin gelmesi bizi hem şaşırttı hem de düşünülmüş olması bize çok moral verdi. Sadece kafamızı yıkıyor olmak bile insanı psikolojik olarak destekliyor. Şu zor günlerde en ince detayına kadar düşünebilen insanların olduğunu görmek mutlu ediyor" dedi.

Kuaför Sercan Aytekin (41), "Memleketimizde sadece evler yıkılmadı. Psikolojilerde çok yıkıldı. O yüzden bir nebze de olsa burada hizmet vermeye karar verdik. Öncelikle sosyal mesafe ve hijyen dikkat ediyoruz. Günümüzdeki en büyük kaos, Covid-19. Depremzedelerimiz dezenfektan ve ateşi ölçüldükten sonra içeri alınıyor. En fazla 2 kişi içeri giriyor. Herkesin canı çok yandı. Çadırlarda kaldıkları için genel temizlik sıkıntıları var. Biz de elimizden geldiği kadar vatandaşlarımıza destek vermek için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz" dedi. Kuaför Uğur Dengiz (25), "Onlara biraz da olsa moral olsun istedik. Dönüşler müthiş şekilde geliyor. Bütün Covid-19 önlemlerimizi alıyoruz. Depremzedeler çok mutlu olduklarını söylüyor. Onları bu şekilde mutlu görmek bizi daha da mutlu etti" diye konuştu.



