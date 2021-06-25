Dilek Gappi: Tüm gazeteciler tek güç olmayı hedefliyoruz

İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nin 23 Haziran’da gerçekleştirdiği genel kurulda seçimleri kazanan Dilek Gappi, İzmir Gazeteciler Cemiyeti üyelerine, tüm meslektaşlarına teşekkür etti

Divan tarafından seçim sonucuna göre görevlendirme yazısı teslim edilen İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, pandemiye rağmen genel kurula katılımın yüksek olmasından büyük memnuniyet duyduklarını dile getirerek, “Bir demokrasi şöleni gerçekleştirdik” dedi.

Seçim sürecinin bittiğini ‘Mesleğin Onurunu Yükseltmek İçin Birlikte Mücadele’ zamanının başladığını vurgulayan Gappi şunları söyledi:

“Bizler 75 yıllık kurumsal deneyime sahip İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nin üyeleri olarak daima, emeğin yüceliğini, hukukun üstünlüğünü, sürdürülebilir dengeli kalkınmayı, barışçı ve adil bir dünyayı savunduk, savunuyoruz. Genel Kurulumuz da bir demokrasi şölenine dönüşerek barışın, dayanışmanın göstergesi oldu. Tüm üyelerimize yüzlerce, binlerce kez teşekkürler”

Kolektif yönetim anlayışıyla hareket edeceklerinin altını çizen Gappi, yönetim kurulu toplantılarını 22 kişilik geniş katılımla gerçekleştireceklerini, projeleri hızla hayata geçirmeye başlayacaklarını vurguladı.

Gappi, “Meslektaşlarımızın özlük, ekonomik, demokratik haklarını savunan, kamu yararını esas alan mesleğine, kentine, ülkesine hizmet eden bir cemiyet yaratma anlayışımız güçlendirilecektir. Bunu ancak dayanışma ile başarabiliriz. Üyelerimizin yanı sıra genç meslektaşlarımız ile İzmir ve ilçelerimizin tamamında gazetecilik yapan, gazete çıkaran, gazete web sayfası olan basın kartlı ve kartsız tüm gazeteciler olarak tek güç olmayı hedefliyoruz” dedi.

Genel Kurul sürecinde adaylıklarını açıklayan meslektaşlarına da demokratik teamüllere uygun davrandıkları için ayrıca teşekkür eden Gappi, “Tüm projeler projelerimizdir. Arkadaşlarımızın çabası da cemiyetimizi güçlendirmek içindir. Cemiyetin Komisyonlarımızda mutlaka üyelerimiz ve mesleği gazetecilik olan arkadaşlarımızı görmeyi bekliyoruz. İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nin onuru ve başarısı hepimizin onuru ve başarısıdır. Kenetleneceğiz.” diye konuşarak sözlerini şöyle tamamladı:

“Cemiyetimizi daha etkin, güçlü, üretken dayanışmacı, katılımcı kılmak için tüm üyelerimizin desteğine, katılımına ihtiyacımız var. İzmir Gazeteciler Cemiyeti ve 9 Eylül Gazetemiz 926 üyemize aittir ve ancak güç birliği ile hedeflerimize varabiliriz. Nihai hedefimiz 75 yıllık çınar İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nin ve mesleğimizin onurunu yükseltmek, hak savunuculuğu yapabilmektir. Genel kurula katılan, mazeretleri nedeniyle katılamayan tüm üyelerimize çok teşekkür ediyorum.”