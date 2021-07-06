Efes Selçuk'ta JES direnişi: Gökçealan’ı talan ettirmeyeceğiz

RE Enerji Yatırım Firması tarafından Efes Selçuk’un Gökçealan Köyü’ne yapılmak istenen ve Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci başlayan Jeotermal Enerji Santrali’ne (JES) karşı direniş sürüyor

Tarım ve doğa cenneti Efes Selçuk’ta halk, Gökçealan Köyünde yapılmak istenen JES’e karşı tek yumruk oldu. JES’e karşı birleşen köylüler Gökçealan Köyünde, şirketin bilgilendirme toplantısının yapılacağı okulun bahçesinde toplanarak protesto eylemi yaptı. Eyleme; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Doğa Hakları ve Çevreden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, CHP Parti Meclisi Üyesi (PM) ve İzmir Milletvekili Ednan Arslan, Efes Selçuk Belediye Başkanı CHP’li Filiz Ceritoğlu Sengel, CHP önceki dönem İzmir Milletvekili Musa Çam, çevre il ve ilçelerden sivil toplum örgütleri ve köylüler de katıldı. Eylemde, 7’den 70’e çok sayıda insan, santralin doğayı talan edeceğini belirterek tepkilerini dile getirdi. Genel Başkan Yardımcısı Öztunç, Başkan Sengel ve Vekil Arslan köylülere tam destek verdi.

JES masalı dinlemek istemiyoruz



Eylemde konuşan yöre halkının avukatlarından Cem Altıparmak, JES’in doğaya ve çevreye zarar vereceğini vurgulayarak, “Burada bir JES masalı dinlemek istemiyoruz. JES sunumunu dinlemeyeceğiz. Bu, toplantıyı yaptırmamak anlamına gelmiyor ancak bizim tavrımız çok net; biz peri masalı dinlemeye gelmedik. Buraya dükkan açtırmayacağız” dedi. Avukat Altıparmak ayrıca, çok sayıda imzayı ve dava dosyasını bakanlık personeline sunacağız. Hem bakanlığın hem şirketin cahilliğine son vereceğiz” diye konuştu.

Ne istiyorsunuz köylünün yuvasından

Konuşma yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ise, “Birileri saraylarındaki porsiyonu büyütecek diye sizlerin yaşam alanlarına dokunmalarına izin vermeyeceğiz. Yüzyıllardır burası böyle kalmış. Dünyanın hiçbir yerinde böyle üzüm, böyle zeytin yok. Birileri gelecek ’ben buraya JES yapacağım’ diyecek. Yok öyle! Ne istiyorsunuz bu köylüden, yuvasından, zeytininden, üzümünden?” ifadelerini kullandı.

CHP’li Öztunç, ‘Bu talana izin verecek misiniz?’ diyerek alandaki köylülere seslendi. Köylülerden ise ‘Hayır’ sesleri yükseldi. Bunun üzerine Öztunç da, “Asla izin vermeyeceğiz. Biz CHP olarak yanınızdayız. Burada birilerinin hikaye anlatmasına izin vermeyeceğiz. Millet istemiyorsa birileri zorla yapamaz. İlla para kazanmak istiyorlarsa gitsin başka yerde kazansın. Birileri sarayını büyütmek istiyor! Düşün milletin yakasından! Belediye başkanımız burada sizin emrinizde. Biz bu doğanın kirletilmesine, üzüm bağlarının, zeytinliklerin yok edilmesine izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel de köylülere tam destek verdi. Başkan Sengel, “Biz halkımız ne istiyorsa onu istiyoruz. Başka da bir şey istemiyoruz. Buraya doğaseverler gelmiş, sermayenin rengine değil, gerçek yeşilin tonuna aşık olanlar gelmiş. Ayağınıza sağlık. Biz sizlerin yanınızdayız. Doğa sermayeden güçlüdür” açıklamalarında bulundu.

Birileri zengin olacak diye...



CHP PM Üyesi ve İzmir Milletvekili Ednan Arslan da, “Yalnız değilsiniz! Biz doğanın yeşilini doların yeşilinden daha çok sevenleriz. Birileri zengin olacak diye Gökçealan’ı talan ettirmeyeceğiz. Bizler sizlerin oylarıyla seçilmiş vekilleriz. Aslolan sizlersiniz, bizler size hizmet için varız. Siz bize diyorsunuz ki; ‘istemiyoruz’ Siz istemiyorsanız biz hiç istemiyoruz. Bedenimizle, ruhumuzla buradayız. Bu JES’in yapılmaması için omuz omuza ne gerekiyorsa yapacağız. Çatlasınlar, patlasınlar! Biz omuz omuza bugün bu işi burada hep beraber engelleyeceğiz. Çünkü Gökçealan öyle istiyor. Gerekirse nöbet tutarız, suyumuza, toprağımıza dokundurtmayız. Tek kurtuluş; doğanın yeşilini doların yeşilinden çok seven halkın iktidarıdır” diye konuştu.

Yöre halkından Hanife Helvacı ise, “Bunlar gelip burayı nasıl işgal eder. Her tarafı ettiler ama burayı işgal edemeyecekler. Yeter artık, sabır taşmıştır. Herkes kendine gelsin. Bu kadar verimli arazinin içine, köyün dibine nasıl JES yaparlar! Kanser olup ölecek miyiz biz? Bizi öldüremeyecekler. Bunu yapamayacaklar. Bu böyle bilinsin. Bizim cesedimizi çiğnemeden buraya giremezsiniz. Herkes aklını başını alsın ve yaptıkları yanlıştan dönsün. Bu ülkede hak ve adalet varsa bu ülkede savcı varsa bunların gereği yapılacaktır” sözleriyle isyan etti.



Köylülerin direniş eylemi sonrasında şirketin bilgilendirme toplantısı iptal edildi.