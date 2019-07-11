Efes'te belediye tuvaleti tekrar açıldı

Selçuk Efes Harabeleri girişindeki belediye tuvaletleri, vatandaşın mağduriyetini gidermek için yeniden hizmete açıldı. Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Sadece tuvalet kullanımı için bile 60 lira istemişler. Buna vicdanımız el vermez. Tadilat ve yer değişikliği için kapattığımız tuvaletleri geri açtık." dedi.

HALİL ÖZCAN - Efes Harabeleri girişindeki kamuya açık tuvaletler, çevreye yaydığı kötü koku nedeniyle tadilat ve yeni bir alana kaldırılmak üzere kapanmıştı. Ancak, içeride kalan diğer tuvaletleri kullanmak için gişelerden geçmek gerekiyor. Onun için de harabelerden çıkıp yeniden tuvalete girmek isteyenlerden bile 60 lira alınması tepki çekti. Vatandaşın tepkileri ve sosyal medyada gündem oluşmasıyla tadilat için kapatılan tuvaletler belediye tarafından geri açıldı.

Kötü koku ve sağlıksız olduğu için kamuya açık tuvaleti kapattıklarını belirten Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Efes'e girerken kötü koku olmasın diye bunu yapmaya karar vermiştik. Planımızı falan hazırladık, kurula sunduk. Ancak mağduriyet ortaya çıktı. Oradan sonuç gelene kadar Efes'e gelen ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılamak için kapattığımız tuvaleti kötü kokuya rağmen geri açtık. Yenisini yapana kadar bu şekilde hizmet vereceğiz. Kültür Bakanlığı'nın gişelerinden içerden çıkan kişi tuvalet için yeniden içeri girmek istediğinde 60 lira istenmiş. Vatandaşın mağdur olmasına vicanımız el vermez. Gişeleri biraz daha geri alsalar aslında hiç sorun olmayacak. Sarf malzemelerini de biz veriyoruz ama müdahale edemiyoruz." dedi.