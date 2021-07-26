İZMİRLİ BURÇAK'A ÇİFTE KUPA
İZMİRLİ BURÇAK'A ÇİFTE KUPA
0
HASTANEYE KALDIRILDI
HASTANEYE KALDIRILDI
0
7 SAATTEN AZ UYUYANLAR DİKKAT!
7 SAATTEN AZ UYUYANLAR DİKKAT!
0
LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI
LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI
0

Eşi sokakta darp etti, şikayetçi olmadı!

İzmir'in Konak ilçesinde G.Ö.’nün, sokak ortasında eşi T.Ö.'ye şiddet uyguladığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Tesadüfen bölgeden geçen polis ekipleri olaya müdahale ederken, T.Ö., kendisini darp eden eşinden şikayetçi olmadı

Eşi sokakta darp etti, şikayetçi olmadı!
26 Temmuz 2021 Pazartesi 14:12

Olay, önceki gün saat 21.00 sıralarında, İsmet Kaptan Mahallesi, Anafartalar Caddesi'nde meydana geldi. G.Ö., eşi T.Ö.'ye iddiaya göre yolun ortasında yürüdüğü gerekçesiyle iki çocuğunun önünde önce bağırdı, ardından da boynundan sertçe itti. T.Ö.'nün aldığı darbenin etkisiyle dengesini kaybedip, çarptığı yanındaki çocuğu park halindeki bir motosikletin üzerine savruldu. G.Ö., düşen çocuğunu kaldırdığı sırada caddeden tesadüfen geçen polis ekipleri, duruma müdahale etti. T.Ö., kendisini darp eden eşinden şikayetçi olmadı. Ancak, buna rağmen G.Ö. hakkında yasal işlem yapılmak üzere tutanak tutuldu. 

Bu arada, olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #konak #sokak darp #izmir kadın şiddet
Önceki Haber
Gönül Yazar hastaneye kaldırıldı
Sonraki Haber
Meteoroloji uyardı: Çok sıcak olacak!
Buca artık sele teslim olmayacak!
Buca artık sele teslim olmayacak!
0
Tire'de mermer ocağı tepkisi: Ağaçlar da tarihi eserler de tehdit altında!
Tire'de mermer ocağı tepkisi: Ağaçlar da tarihi eserler de tehdit altında!
0
Bornova’da e-Ruhsat dönemi
Bornova’da e-Ruhsat dönemi
0
Başkan Soyer'den sürpriz ziyaret!
Başkan Soyer'den sürpriz ziyaret!
0
Yerel gazozları Kemeraltı’nda yaşatıyor
Yerel gazozları Kemeraltı’nda yaşatıyor
0
Seferihisar'da kadına şiddet: İlla ölmemiz mi lazım!
Seferihisar'da kadına şiddet: İlla ölmemiz mi lazım!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.