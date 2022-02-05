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Gaziemir'de atık dallar evleri ısıtacak

Gaziemir Belediyesi'nin ağaçların güçlenmesi için yürüttüğü budama çalışmalarında ortaya çıkan odunlar, ihtiyaç sahibi ailelere yakacak olarak dağıtılıyor

Gaziemir'de atık dallar evleri ısıtacak
05 Şubat 2022 Cumartesi 15:54

Hayata geçirdiği sosyal projeleriyle ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Gaziemir Belediyesi, maddî zorluklar dolayısıyla yakacak odun alamayan yurttaşların yardımına koşuyor. Belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince parklardaki, yeşil alanlardaki, cadde ve sokaklardaki ağaçlar düzenli olarak budanıyor, devrilme tehlikesi olanlar da kesiliyor. Ağaçların ömrünün uzatılması, hastalıklara karşı direncinin artırılması amacıyla yürütülen budama çalışmaları kapsamında ortaya çıkan dallar, yakacak olarak değerlendiriliyor. Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu ortaya çıkan ağaç dallarını müdürlüğün şantiyesine taşıyor. Bu ağaç dalları, şantiyede kesilerek yakacak odun haline getiriliyor. Şantiyede hazırlanan odunlar, çuvallandıktan sonra Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce belirlenen ihtiyaç sahiplerinin evlerine teslim ediliyor. Belediyenin yakacak yardımı, ekonomik zorluk yaşayan yurttaşlara nefes aldırıyor.

Etiketler; #izmir #gaziemir #odun
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