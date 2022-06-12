İZMİR'DE İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ
İZMİR'DE İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ
0
KARABURUN'DA TAŞKINLAR SON BULACAK
KARABURUN'DA TAŞKINLAR SON BULACAK
0
ÜNLÜ İSİM BOŞANIYOR
ÜNLÜ İSİM BOŞANIYOR
0
İZMİR'DE EĞLENCE ZAMANI
İZMİR'DE EĞLENCE ZAMANI
0

Gaziemir'de Kaykay Parkı açıldı

Gaziemir Belediyesi, gençlerin kaykay yapacağı özel parkurların yer aldığı 800 metrekare büyüklüğündeki Kaykay Parkı'nın yapımını tamamlayarak hizmete sundu

Gaziemir'de Kaykay Parkı açıldı
12 Haziran 2022 Pazar 14:13

Sağlıklı nesiller yetişmesi için yurttaşların spor yapabileceği alanlar inşa eden Gaziemir Belediyesi, özel bir çalışmayı daha yaşama geçirdi. Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, gençlerden yoğun olarak gelen kaykay parkı taleplerine kayıtsız kalmadı. Gençlerin bu yöndeki ihtiyaçlarını karşılamak için Gazikent Mahallesi'ndeki 800 metrekare büyüklüğündeki alanda Kaykay Parkı'nı yaşama geçirdi. Alt yapı çalışmaları tamamlanmasının ardından zemini betonla kaplanan parkta, özel tasarımlı parkurlar oluşturuldu. Gençlerin spor yapacağı parkurlara rampa, bench ve boxların montajı yapıldı.

Spor yapabilmeleri için gençleri desteklediklerini ifade eden Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "Gençlerimizden gelen özel bir talebi yerine getirmenin, ilçemizin ilk kaykay parkını yaşama geçirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Rampa, bench ve boxın yer aldığı parkımızda, kaykay sevdalısı gençlerimiz, özgürce spor yapabilecek ve keyifle zaman geçirecekler. Gençlerimize iyi eğlenceler diliyorum. Kentimize hayırlı olsun" diye konuştu.

Etiketler; #gaziemir #kaykay parkı #Halil Arda
Önceki Haber
İzmir Körfezi'nde ilk kez görüntülendi!
Sonraki Haber
Eski Bakan Bayraktar'dan dikkat çeken açıklama: Sığır besliyorum, hiç yalan konuşmuyorlar
İzmir Körfezi'nde ilk kez görüntülendi!
İzmir Körfezi'nde ilk kez görüntülendi!
0
İzmir'den yine bir ilk! Depremzedelerin evleri böyle yapılacak
İzmir'den yine bir ilk! Depremzedelerin evleri böyle yapılacak
0
Bayraklı'da ücretsiz spor kursları başlıyor
Bayraklı'da ücretsiz spor kursları başlıyor
0
İzmir'de kokuya neden olan o görüntüye Soyer'den tepki: İzin vermeyeceğiz!
İzmir'de kokuya neden olan o görüntüye Soyer'den tepki: İzin vermeyeceğiz!
0
İzmir'de karakılçık üreten çiftçinin yüzü güldü
İzmir'de karakılçık üreten çiftçinin yüzü güldü
0
Karaburun'da taşkınlara son verecek proje
Karaburun'da taşkınlara son verecek proje
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.