Gençlik için 4,5 km koştular

Karabağlar Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen 'Bağımsızlık Koşusu', milli mücadelenin 100. yılına yakışır güzellikte geçti. Katılımcılar, 4,5 km'lik parkuru coşkuyla tamamladı

Üçkuyular Meydanı'ndan başlayan geleneksel 'Bağımsızlık Koşusu'na kadın, erkek, çocuk, yaşlı çok sayıda sporcu katıldı. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'nun start vermesiyle başlayan 4,5 kilometrelik koşu, Üçyol Uğur Mumcu Meydanı'nda sona erdi. Vatandaşlar, sporcular koşarken evlerinin balkonlarından ve yol kenarlarından sevgi gösterilerinde bulundu.

Spor gösterileri

Yarışmada dereceye girenlerin yanı sıra Karabağlar Belediyesi spor okullarının futbol, bocce, taekwondo, jimnastik, karate, basketbol ve destek verdiği otizm hareket eğitimi öğrencilerinin gösterileri de büyük ilgi gördü. Başkan Selvitopu tüm sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yaşasın 19 Mayıs

Ödül töreninde vatandaşlara ve sporculara seslenen Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, bugünün özellikle milli mücadelenin 100. Yılı olması nedeniyle ayrı bir önem taşıdığını belirterek "Ben bu coşku için, katılımız için, Cumhuriyet ve Mustafa Kemal Atatürk'e sahip çıktığınız için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Ülkemizin birlik beraberliğe hak ve adalete çok ihtiyacı olduğunu bunları birleştiren tek bir gücün olduğunu sözlerine ekleyen Selvitopu "Bunlar Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet'tir. Biz bunlara sonuna kadar sahip çıkacağız. Çünkü bu değerler varsa bizler de varız. Ben bu ülke için hayatlarını ortaya koyan Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlere çok şey borçluyuz. Onları rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi.

Son olarak gençlere de seslenen Selvitopu "Bu coşku hepimizin, 82 milyon insanın. İyi ki Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a çıkmış. Siz gençler bunu çok iyi anlamalı ve Cumhuriyet'in değerlerine sonunu kadar sahip çıkmalısınız. Çünkü bayrağı sizler devir alacaksınız. Ve Bundan sonra da bu ülkeyi sizler yöneteceksiniz. Yaşasın, Mustafa Kemal Atatürk, Yaşasın, 19 Mayıs, Yaşasın Cumhuriyet, Yaşasın 82 milyon Türk halkı" diye konuştu.

Madalya ve ödüller

Karabağlar Belediyesi Spor Okulları Halk Oyunları ekibinin yaptığı Zeybek gösterisinin ardından ödül törenine geçildi. Yıldız kadın kategorisinde Berivan Yıldırım, yıldız erkek Kategorisinde Lokma Kızılkaya, genç kadın kategorisinde Büşra Öztürk, Genç erkek kategorisinde Mehmet Körpe, büyük kadın kategorisinde Sabahat Akpınar, büyük erkek kategorisinde Ömer Günen, master kadınlarda Tülin Okyay ve master erkeklerde Mehmet Bayram birinciliği elde etti.