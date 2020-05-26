Gezdirdiği köpeğine sokak köpekleri saldırdı, kurtarmak için aralarına daldı

Buca ilçesinde, Demet Yağızoğlu'nun gezdirmek için dışarı çıkardığı köpeği, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Köpeğini kurtarmak için sokak köpeklerinin arasına dalan Yağızoğlu yaralanırken, o anlar yakındaki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Gezdirdiği köpeğine sokak köpekleri saldırdı, kurtarmak için aralarına daldı
26 Mayıs 2020 Salı 14:45

Buca'da yaşayan Demet Yağızoğlu, geçen 24 Mayıs'ta köpeğini ihtiyaçlarını karşılaması için dışarıya çıkardı. Bu sırada yanlarına gelen 5 sokak köpeği, Yağızoğlu'nun köpeğine saldırdı. köpeğini kurtarmak isteyen Yağızoğlu da sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Sokak köpekleri Yağızoğlu'nu yere düşürüp, sürükledi. Çevredeki bir kişi durumu fark edip, sokak köpeklerini kovalayarak Yağızoğlu'nu ve köpeğini kurtardı. O anların yakındaki bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Yağızoğlu'nun olayın ardından yaralanan köpeğini veterinere götürüp, tedavi ettirdiği öğrenildi.

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