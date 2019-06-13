Göztepe'ye kuruluş günü golü

Yarın kuruluş gününü kutlayacak olan Göztepe'ye, CHP’li Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'dan son dakika golü geldi.

CHP’li Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur AK Partili eski Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez döneminde Göztepe Spor Kulübü’ne verilen 103 dönümlük arazinin tahsis kararını iptal etti. Başkan Uygur, belediyeyi borç batağında devraldığını açıklarken ilçe geneline afişlemeler ve duyurular yaparak, AK Partili eski Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez’in belediyeyi “bilerek ve isteyerek” batırdığını iddia etmesinin ardından, Uygur’un son uygulaması Göztepe Spor Kulübü’ne yönelik oldu. Uygur, eski Başkan Görmez döneminde bedelsiz olarak tahsis edilen 103 dönümlük arazinin tahsisini iptal etti. AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya’nın girişimleriyle altyapı tesisleri kurulması için Göztepe’ye Pancar Mahallesi sınırları içinde geniş bir arazi verilmişti. Torbalı Belediyesi’nin meclisine gelen yeni gündem maddesiyle arazi geri alındı.