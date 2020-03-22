Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Corona Virüsü’ne karşı alınacak en önemli önlemin evde kalmak olduğunu hatırlattı, belediyenin yürüttüğü çalışmalarla ilgili bilgi verdi

Tüm dünyanın zorlu günlerden geçtiğini söyleyen Başkan İduğ, “Bu kötü günlerde risk gruplarında vatandaşların evde kalması hayati önem taşıyor. Bornova Belediyesi olarak bunu sağlamak amacıyla 65 yaş üstü Bornovalılar için alışveriş hizmeti başlattık. Okulların kapandığı bu dönemde üç ay önce hayata geçirdiğimiz Dijital Sınıf Projemizin derslerden uzak kalmamak öğrencilerimize çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Çocuklarımız evlerinin güvenli ortamında 24 saat boyunca müfredata uygun olarak hazırlanan ders videolarını izleyebilirler. Bornovalı sosyaldir. Evde olmayı daha keyifli hale getirmek için tiyatromuzun oyunlarından başlayarak daha önce gerçekleştirdigimiz çeşitli etkinliklerimizi sosyal medya hesaplarımızdan paylaşacağız. Önümüzdeki günlerde aynı şekilde sizler için hazırlayacağımız küçük dinletiler ve uzman görüşlerini de yayınlayacağız” dedi.

Hep birlikte başaracağız

Virüsün tüm dünyayı etkilediğini, sorunun da çözümün de küresel olduğunu söyleyen Başkan İduğ, “Tüm insanlık olarak birlikte hareket ederek sonuca ulaşacağız. Bizim de Bornovalıdan beklentilerimiz var. Zabıta ekiplerimiz virüs fırsatçılarına göz açtırmıyor, fahiş fiyat uygulayanlara cezai işlem yapıyor. Eğer böyle bir durumla karşılaşırsanız bize bilgi vermenizi istiyoruz. Bu dönemde hastalığın yayılmamasında çöplerin ağzı kapalı plastik poşetlerde olması çok büyük önem taşıyor, lütfen çöpleri bu biçimde çıkartalım. Cafe ve restoranlar kapandı, sokak canlarımız önemli besin alanlarını kaybetti. Biz belediye olarak sokak hayvanlarına mama vermeye başlayacağız ama imkanlarımız kısıtlı. Bornovalıların da bu konuda duyarlılık göstereceğine, can dostlarımızın aç kalmasına müsaade etmeyeceğine inanıyorum. Tüm insanlık birlikte mücadele ediyoruz, birlikte başaracağız” dedi

Dezenfeksiyon aralıksız sürüyor

Oluşturduğumuz özel ekipler ile ilçenin dört bir yanının dezenfekte edildiğini hatırlatan Başkan İduğ, “Çalışmaya hızla başladık, öncelikle kalabalık 4 mahalleyi dezenfekte ettik. Belirli bir program dahilinde 45 mahallemizin tamamı dezenfekte edilecek. Ekonominin durmaması önemli, bu nedenle sanayi sitelerimizin de tamamını dezenfekte edecek ve hijyenik malzemeler dağıtacağız. Toplam 216 mesai arkadaşımız risk grubunda bulunduğu için izne çıkartıldı ama kalanlar olarak bu eksikliği size hissettirmeyeceğiz” diye konuştu.

Esnafa öneri

İş dünyasından gelen biri olarak sanayi ve ticaret yaşamının zorlu günlere hazır olması gerektiğini ifade eden Başkan İduğ sözlerini şöyle sürdürdü: “Elbette kar ve zarar kardeştir. Ancak göründüğü kadarıyla 2020 esnaf ve sanayici açısından zor bir yıl olacak. Virüs etkisi azaldıktan sonra da ekonominin toparlanması kolay olmaz, bu yıl kayıplar olacaktır. Elbette önce sağlık, onun kaybının telafisi yok. Bir iş insanı olarak tavsiyem öncelikle vergi borcu ertelemesine hemen başvuru yapın. Ayrıca banka faizleri şu an düşük, bu fırsatı değerlendirerek diğer borçlarınızı da 5-6 yıl gibi uzun vade ile ertelemekte ve ileri taşımakta fayda var. Olağanüstü bir dönem yaşıyoruz. Bu zorlu süreçte ekonomi ve ticaretimizi üreticiler, toptancılar, perakendeciler ve tüketiciler olarak omuz omuza verip, birbirimizi destekleyerek ayakta tutabiliriz.

3 ay kira almayacağız

Biz Bornova belediyesi olarak ticari yaşamının daha az etkilenmesini sağlamak adına küçük esnafın alacağı olan cari hesapların tamamını hızla ödeyeceğiz. Bu sayede onlara olabilecek en hızlı biçimde finans sağlayarak nakit akışlarına destek olmaya çalışacağız. Ayrıca belediyemizin kiracısı olan işyerlerinin kirasını da 3 ay erteliyoruz. Bu dönemde Merkezi Hükümet’in 2020 yılı içinde yapacağı büyük yatırımları ertelemesi, bu kaynağı ticaret yapanlara ve vatandaşa kullanması çok önemli. Bu çerçevede yıl sonuna kadar gıda ve sağlık ürünlerinde KDV’nin kaldırılması da düşünülebilir. Bu sayede ürün fiyatlarında gerileme olacak, daralan ekonomi nedeniyle satın alma gücü düşecek olan vatandaşın bu ürünlere daha kolay ulaşması sağlanacaktır.”