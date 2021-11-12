İZDEDA Başkanı'ndan emsal karar tepkisi: Evi az hasarlı olana ne diyeceğiz?

İZDEDA Başkanı Haydar Özkan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nden geçen İzmir'in tüm ilçelerini kapsayacak parsel bazında yüzde 20 emsal artışı kararı ile ilgili düzenlemede az hasarlı binaların yer almamamasına sert çıktı. Emsal artışının çocuk oyuncağına döndüğünü belirten Özkan, “Geçen ay güldük bu ay ağladık” dedi

FATİH ÖZKILINÇ- 30 Ekim depreminin ardından ağır ve orta hasarlı binaların dönüşümünü hızlandırmak için İzmir'in tüm ilçelerini kapsayacak parsel bazında yüzde 20 emsal artışı kararı ile ilgili düzenleme İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nden oy çokluğu ile geçti. Söz konusu düzenlemede depremde az hasarlı binaların ve Bayraklı’da olduğu gibi İzmir genelinde ada bazında yüzde 30 emsal artışının olmamasına İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği(İZDEDA) Başkanı Haydar Özkan tepki gösterdi. Kararın alındığı meclis oturumunu depremzedelerle birlikte takip eden İZDEDA Başkanı Özkan, “Geçen ay güldük bu ay üzüldük” dedi.



Az hasarlıya ne diyeceğiz?

Karar sonrası basın mensuplarını sorularını yanıtlayan Özkan, konu ile ilgili soruya “Bunu Tunç Başkan'a sormak lazım” diyerek yanıt verdi. Özkan sözlerinin devamında şunları kaydetti: “Bayraklı bölgesindeki az hasarlı binaları Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı belirledi. Yan tarafında bir sokak ayırdığımız Bornova’da az hasarlı binada oturan depremzedeye ne diyeceğiz? Karşıyaka’da az hasarlı evi olana ne diyeceğiz? Az hasarlıya ne diyeceğiz şimdi? İmar Komisyonu Başkanı badana, boya döküntüsü diyor. Burada evi az hasar alan Sıdıka Hanım var. Onun evine gelsin bir otursun bakalım. Şimdi evinden kiraya çıktı. Evi yıkılacak. Böyle az hasarlılar var. Konuşmakla olmuyor, vicdan lazım deniliyor ya ben CHP meclis grubunda vicdan göremedim. Ben o vicdanı göremedim, kusura bakmasınlar lütfen. Bana kızıyorlar falan ama empati yapmak lazım. Şerefim üzerine yemin ediyorum bu insanların depremzededen haberi yok. Bir Tunç başkanın haberi var onu da yanlış yönlendiriyorlar. Bir de burada depremzededen haberi olan AK Parti Gurubu var.”



Sonuç hüsran

Emsal artışının çocuk oyuncağına döndüğünü belirten Özkan, “İlçe belediyeleri arasında K planlarını yapmayanlar var daha. K planını yapmayan adama şimdi yüzde 20 dersen ne olacak? Sıfıra inecek K planı gibi olacak. K planı alıp yüzde 20 alacaksa bu sefer orta ve ağır hasarlılar için yapmak istemeyecek belediye başkanları, ‘ben az hasarlıyı niye karşıma alayım’ diyecek. Seçimlerde oy ile ilgili sıkıntı olacak. Yanlış hareketler, böyle olmamalıydı. Yanlış değerlendiriliyor. Buradaki konuyu bilerek değerlendiren İYİ Parti Grup Başkan Vekili var. Olmaz böyle olmaz. Yarın birgün bu sıkıntı yaratacak. Karşıyaka’da 16 bin, Bornova’da 8 bin, Buca’da 4 bin az hasarlı bağımsız bölüm var. Ne diyeceksiniz bunlara, pardon mu? Bu insanlar geçen ay alınan karara ve belediye başkanın yaptığı açıklamalara istinaden müteahhitlerle anlaştılar. Hızlı olun, Şehir Plancıları Odası mahkemeye vermeden önce hak kaybı yaşamayın diye anlaşmalarınızı yapın, meclisten geçecek dedik. Şimdi bizim planımıza göre meclisten geçmişti. Askıya çıkar Aralık 15’te inşaatlarınıza başlarsınız dedik. Şimdi ne diyeceğiz? Belediye başkanımızla görüşeceğiz, kavga edecek halimiz yok. Bunun bir yolu olmalı. Sonuç hüsran. Böyle bir sonuç beklemiyorduk. Geçen ay güldük bu ay ağladık. Bu iş çocuk oyuncağına döndü. Böyle bir şey yok” diye konuştu.