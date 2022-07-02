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İzmir Büyükşehir'den Bergama'ya yeni köprü

İzmir Büyükşehir Belediyesi Bergama Ilıca Deresi üzerinde taşıt ve yaya ulaşımını güvenli hale getirmek için karayolu köprüsü inşa etti. Kullanıma açılan köprü 12,5 milyon liraya mal oldu

İzmir Büyükşehir'den Bergama'ya yeni köprü
02 Temmuz 2022 Cumartesi 11:42

İzmir Büyükşehir Belediyesi kent sınırları içindeki yaşam kalitesini artırmak hedefiyle 30 ilçede birden yatırımlarını sürdürüyor. Eskiyen, selden zarar gören köprü ve menfezler yenilenerek ulaşım güvenli, rahat ve konforlu hale getiriliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi son olarak Bergama’da Fevzipaşa Mahallesi’nin önemli ulaşım akslarından biri olan Ilıca Deresi üzerine 3 açıklıklı 72 metre uzunluğunda karayolu köprüsü yaptı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Fevzipaşa Mahallesi ile İslamsaray Mahallesi’ni bağlayan karayolu köprüsü, yaya ve kaldırım düzenlemesi ile hem yayaların hem de taşıtların dere nedeniyle yaşadığı geçiş sorununu ortadan kaldırdı.

Asfalt serimi tamamlandı


12,5 milyon liralık yatırımla kentlilerin ulaşımını güvenli ve konforlu hale getiren Büyükşehir Belediyesi ayrıca Bergama Sanayi içinden başlayıp Kızılırmak Caddesi üzerinden şehir içi trafiğe uğramadan Bergama çıkışına ulaşımı sağlayan bin 800 metre uzunluktaki sıcak asfalt yenileme çalışmasını da tamamladı. İZBETON ekipleri bölgeye 18 bin ton asfalt serdi.

Etiketler; #izmir #bergama #köprü
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