DAVADA KARAR ÇIKTI!
DAVADA KARAR ÇIKTI!
0
1 ŞEHİT DAHA...
1 ŞEHİT DAHA...
0
TARAFTAR PROTESTOYA HAZIRLANIYOR
TARAFTAR PROTESTOYA HAZIRLANIYOR
0
TWITTER'I SATIN ALIYOR
TWITTER'I SATIN ALIYOR
0

İzmir'de 89 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'in Urla ilçesinde, jandarma operasyonunda yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye hazırlanan 89 kaçak göçmen ve 12 organizatörlük şüphelisi yakalandı

İzmir'de 89 kaçak göçmen yakalandı
26 Nisan 2022 Salı 10:19

İzmir Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Urla Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçede göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçildi. Jandarma İnsansız Hava Aracı (JİHA) destekli yürütülen çalışmalarda, Zeytinler Mahallesi Çılga Koyu açıklarındaki tekneye 24 Nisan'da operasyon düzenlendi. Operasyonda organizatör oldukları belirtilen 12 şüpheli, gözaltına alındı. 1 gün sonra jandarma asayiş komando destekli arazi arama ve tarama faaliyetlerinde Afganistan, Suriye, Irak ve İran uyruklu 89 göçmen, Teke Dağı mevkisinde yakalandı. İşlemleri tamamlanan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi'ne gönderildi. Gözaltına alınan 12 şüphelinin ise jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #urla #kaçak gözmen #jandarma
Önceki Haber
Biruni Üniversitesi personel alacak
Sonraki Haber
Ege'de çadır kurmak bile 60 liradan başlıyor!
Bayraklı'da sosyal marketler ilaç oldu
Bayraklı'da sosyal marketler ilaç oldu
0
İzmir'de geri dönüşüm fabrikasında yangın!
İzmir'de geri dönüşüm fabrikasında yangın!
0
İzmir'de birçok kez baskın yapılan yerde yine kumar oynadılar!
İzmir'de birçok kez baskın yapılan yerde yine kumar oynadılar!
0
AK Parti İzmir İl Teşkilatı Vefa İftarında buluştu
AK Parti İzmir İl Teşkilatı Vefa İftarında buluştu
0
İzmir Barosu'ndan Gezi Davası kararına tepki: Hukukla ilgisi yok!
İzmir Barosu'ndan Gezi Davası kararına tepki: Hukukla ilgisi yok!
0
Sahte kimlikle arsa satmaya çalışırken tapu memuruna yakalandı
Sahte kimlikle arsa satmaya çalışırken tapu memuruna yakalandı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.