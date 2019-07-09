İzmir'de çocuklu ailelere ulaşım jesti

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Temmuz ayı ilk birleşiminde, 0-5 yaş arasında çocuğu bulunan ailelere ayda 10 binişlik ulaşım kartı verilmesine yönelik önerge kabul edildi

İzmir'de çocuklu ailelere ulaşım jesti
09 Temmuz 2019 Salı 11:06

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin CHP’li üyeleri tarafından 0-5 yaş arasında çocuğu bulunan dar gelirli ailelere ayda 10 binişlik ulaşım kartı verilmesine yönelik önerge sunuldu. Meclis’te kabul edilen önergeye göre, belirlenen aileler çocukları yanında olmak şartı ile bu kartları kullanabilecek. Kartlar, 1 Ağustos tarihinden itibaren toplu taşıma araçlarında geçerli olacak. İzmir’de yolcuların Büyükşehir Belediyesi’ne ait toplu taşıma araçlarından sabahları 06.00 - 07.00 ile akşamları 19.00-20.00 saatleri arasında yüzde 50 indirimli olarak yararlandığı Halk Taşıt uygulamasının saatleri genişletildi. Yapılan düzenlemeye göre yolcular, 1 Ağustos tarihinden itibaren indirimli tarifeden saat 05.00’ten itibaren faydalanacak.


Kaynak: DHA
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