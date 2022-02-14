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İzmir'de genç kızın şüpheli ölümü!

İzmir'de genç kızın şüpheli ölümü!
14 Şubat 2022 Pazartesi 08:34

İzmir Ödemiş'te birden bire fenalaşan genç kız hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan genç kız kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Genç kızın kanında uyuşturucu madde bulunduğu ileri sürüldü


İddiaya göre, Ödemiş ilçesine bağlı Bengisu Mahallesi'nde bir evde, 21 yaşındaki Duygu Huriye A.  dün saat 18.00 sıralarında fenalaşması sonucunda Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan genç kız, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yapılan tetkiklerde kanında uyuşturucu madde olduğu ileri sürüldü. Duygu Hariye A.'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Genç kızın kesin ölüm nedeni, yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #ödemiş #ölüm #uyuşturucu
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