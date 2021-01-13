İzmir'de gök delindi. Evler su altında kaldı

İzmir'den dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle yolları, evleri ve iş yerlerini su bastı

Meteoroloji dün İzmir'de sağanak yağış uyarısı yapmıştı. Yağış dün akşam saatlerinde başladı. Sağanak yağış etkili olduğu o kısa sürede hayatı olumsuz etkiledi.

Aşırı yağan yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda sular birikmeye başladı. Yağmura trafikte yakalanan sürücüler de zor anlar yaşadı.

Araçlarda mahsur kalan vatandaşlar, çekici yardımı ile kurtarıldı. Buca ilçesinde logarlar taştı. Altgeçitlerin su altında kaldığı yağışta bazı evlerin de su altında kaldığı öğrenildi.

Belediye ekipleri seferber olurken, trafik polisleri de araç sürücülerine alternatif güzergahlara yönledirdi.

Öte yandan yağış nedeniyle Yeşildere'de bulunan dere taştı. Taşan derenin kenarında bulunan demir korkuluklar da yerinden söküldü ve sürüklendi. Bölgede bir çok ev sular altında kalırken, vatandaşlar da kendi imkanlarıyla evlerini tahliye etmeye çalıştı. Suların çekilmesiyle birlikte mahalle çöp içinde kaldı.



BİRDEN BİRE SU BASTI

Evini su basan vatandaşlardan biri olan Ahmet Yerli yaşananları anlattı. Yerli, bir anda ne olduğunu anlamadıklarını evlerini su bastığını söyledi. Arka sokakta bulunan akrabalarının kendilerini uyardığını belirten Yerli, onun uyarısı üzerine evden birden bire çıktıklarını söyledi. Herkesin telaş ve korku yaşadığını anlatan Yerli, herkesin perişan olduğunu ifade etti. Yerli, yardım beklediklerini de vurguladı.

ÇOK KORKTUK

Her yağmur yağdığında korku içinde kaldıklarını anlatan Ayşe Çete ise, her yağmurdan sonra ne yapacaklarını bilmediklerini ve buna bir çare bulunması gerektiğini söyledi.

TEPECİK ALT GEÇİTİNİ SU BASTI

Yağmur nedeniyle Tepecik semtinde İtfaiye Daire Başkanlığı'nın karşısındaki alt geçit sular altında kaldı. İtfaiye ekipleri, metrelerce uzunluktaki tahliye borularıyla yağmur suyunu tahliye etti. Çalışma nedeniyle yol araç trafiğine saatlerce kapalı kaldı.