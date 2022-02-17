ELEŞTİRİLERE BU ŞARKI İLE YANIT VERDİ
ELEŞTİRİLERE BU ŞARKI İLE YANIT VERDİ
0
EN POPÜLER İSİMLER...
EN POPÜLER İSİMLER...
0
İZMİR'DE 3 KONSER VERECEK
İZMİR'DE 3 KONSER VERECEK
0
GENCEBAY: EDEPLİ OLMAK LAZIM
GENCEBAY: EDEPLİ OLMAK LAZIM
0

İzmir'de ilginç olay! 6 ay boyunca tünel kazdı, sebebi ise...

17 Şubat 2022 Perşembe 09:50

İzmir Menemen'de bir kişi gömü olduğunu düşündüğü caminin yakınında ev tuttu ve 6 ay boyunca camiye doğru tünel kazdı. Polisler tarafından suçüstü yakalanan Ramazan K. gözaltına alındı

Olay, Cam-i Kebir Mahallesi'nde meydana geldi. Kaçak kazı ihbarını alan Menemen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 750 yıllık Ulu Cami'ye yakın bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda Ramazan K., kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Evde bulunan ve kaçak kazıda kullanıldığı belirlenen 1 çapa, 1 kürek ve yaklaşık 2 metre ipe el konuldu. Evde yapılan incelemede evin bir odasından tünel açıldığı ve tünelin tarihi camii yönüne ilerlediği belirlendi.

Öte yandan inceleme başlatan polis ekipleri, Ramazan K.'nın evi 6 ay önce kiraladığını belirledi. Gözaltına alınan Ramazan K. hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem başlatıldı.

Şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #menemen #cami #tünel #tünel kazma #gömü
Önceki Haber
İzmir'de 30 günlük bebeğe yanlışlıkla koronavirüs aşısı yapılmıştı! Yeni gelişme!
Sonraki Haber
Türk Hava Kurumu Üniversitesi 11 kişi alacak
Gaziemir'de Mobil Atık Getirme Merkezleriyle atıklar dönüşüyor
Gaziemir'de Mobil Atık Getirme Merkezleriyle atıklar dönüşüyor
0
Çeşme’nin kalbi yeniden hayat buluyor!
Çeşme’nin kalbi yeniden hayat buluyor!
0
Türkiye'nin en büyük tam otomatik otoparkı İzmir'de açılıyor!
Türkiye'nin en büyük tam otomatik otoparkı İzmir'de açılıyor!
0
Hız sınırını aşan avukatın cezası iptal edildi, nedeni ise...
Hız sınırını aşan avukatın cezası iptal edildi, nedeni ise...
0
İzmir'de ev taşıyacak öğrencilere müjde! Nakliye belediyeden!
İzmir'de ev taşıyacak öğrencilere müjde! Nakliye belediyeden!
0
İzmir'in Bornova Belediyesi asfalt üretimine başladı
İzmir'in Bornova Belediyesi asfalt üretimine başladı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.