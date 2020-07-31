İzmir'de iş yerinde çıkan yangın bitişikteki 4 dükkana sıçradı

İzmir'in Konak ilçesinde, kozmetik satışı yapılan iş yerinde çıkan ve daha sonra yandaki 4 dükkana sıçrayan yangına müdahale ediliyor. 

İzmir'de iş yerinde çıkan yangın bitişikteki 4 dükkana sıçradı
31 Temmuz 2020 Cuma 12:59

Alınan bilgiye göre, Gıda Çarşısı'nda bulanan ve toptan kozmetik ürünleri satan bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bitişikteki kozmetik ürünleri satışı yapılan diğer iş yerlerine de sıçradı. İhbar üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Küçük çapta patlamaların da olduğu yangın nedeniyle 5 iş yeri alev aldı.  Yangını haber alan dükkan sahipleri, söndürme çalışmalarını gözyaşları içinde izledi. Öte yandan yangın nedeniyle duman etkilenen bir itfaiye eri tedavi altına alındı.  Alevlerin zaman zaman yükseldiği yangına itfaiyenin müdahelesi sürüyor.

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