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İzmir'de korkunç cinayet! Birlikte yaşadığı erkeği böyle öldürdü!

İzmir'de korkunç cinayet! Birlikte yaşadığı erkeği böyle öldürdü!
12 Şubat 2022 Cumartesi 15:16

İzmir Karabağlar'da ayakkabı ustası 43 yaşındaki Hakkı Öz hafif ticari araç içinde ölü bulundu. Emniyet kemeri ile boğularak öldürülen Öz'ü birlikte yaşadığı Buket A.'nın öldürdüğü ortaya çıktı. Buket A., Öz'ü kendisine kötü davrandığı için öldürdüğünü söyledi

Olay, önceki gün 19.30 sıralarında, Aşık Veysel Mahallesi, 5733 Sokak'ta meydana geldi. 17 yıllık evli ve 1 çocuk babası Hakkı Öz ile Buket A. arasında park halindeki hafif ticari araçta tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Buket A., sürücü koltuğundaki Öz'ü, boynuna doladığı emniyet kemeriyle boğup, kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Öz'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Öz'ün cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemleri sonrası Hakkı Öz'ün yakınlarına teslim edilen cenazesi, dün ikindide Menderes ilçesinde toprağa verildi.

ALKOL ALIP, TARTIŞMIŞLAR

Bu arada, olayın ardından evinin yakınlarında yakalanıp gözaltına alınan Buket A.'nın Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Buket A.'nın ilk ifadesinde, Hakkı Öz ile dini nikahlı olarak birlikteliğinin bulunduğunu belirterek, "Olay günü alkol aldık. Bir süredir bana kötü davranıyordu. Bu nedenle birçok kez Hakkı ile tartıştık. Olay günü yine aynı gerekçeyle tartıştık" diyerek, onu öldürdüğünü itiraf ettiği bildirildi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, ayakkabı ustası Hakkı Öz'ü (43) hafif ticari aracında emniyet kemeriyle boğarak öldüren Buket Avcı (40), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #cinayet #karabağlar #emniyet kemeri ile öldürdü #ölüm
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