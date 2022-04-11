İzmir'de kurye ile trafik polisi arasındaki konuşma tepki çekti! Kurye şikayetçi oldu

İzmir'de polisin 'beynine sıkarım' dediği Trendyol kuryesi yaşananları anlattı, adliyeye gidip şikayetçi olduğunu söyledi.



İzmir'de durdukları bir motokuryeyi tehdit eden polislerin videosu sosyal medyada gündem oldu. Kuryenin kameraya kaydettiği görüntülerde bir polisin "Beynine sıkarım" dediği duyuldu.

Twitter’da ‘Moto Kurye Haber-Yorum’ hesabından paylaşılan söz konusu videoda kurye, ehliyetini isteyen polislere, "Anahtarımı verirseniz ehliyetimi vereceğim. Koltuğun altında. Kaçacağım yok" dedi. Bunun üzerine bir polis, "İstersen kaç, dene, beynine sıkarım bir tane" ifadelerini kullandı.

Moto kuryenin "Ağabey nasıl konuşuyorsun" diye tepki göstermesi üzerine diğer polis, "Ne nasıl konuşuyorsun. Sen kaçtığın için şüphelisin" diye yanıt verdi. Kuryenin "Başka ekip çağırın" demesi üzerine ise polisler, "Bana artistlik yapma. Ağzını burnunu kırarım" diyerek kuryeye fiziki müdahalede bulundu. Motokurye ise polislere "Bana şiddet uyguluyorsun, yapamazsın" dedi.

Motokurye yaşananları anlattı



Polisin "Beynine sıkarım" diyerek tehdit ettiği moto kurye, yaşananları Cumhuriyet'ten Miray Özbilek'e anlattı.

"Durmama rağmen 'Bizden kaçıyorsun' deyip silah çektiler bana. Ama yüzüme doğrultmadılar" diyen kurye, şöyle konuştu:

"Ben Trendyol firmasında motosikletli kuryeyim. Balatçık tarafında, cuma günü saat 09.50 sıralarında ters istikamette seyir alıyordum. Karşımdan da trafik polisinin geldiğini gördüm. Siparişimi yetiştirmek için yoluma devam ettim. Çünkü paket, yetiştirmem gereken bir siparişti. Daha sonrasında, aynamdan trafik polisinin belirdiğini gördüm, tam arkamdaydı. Sağa çektim. ‘Bizden kaçıyorsun’, ‘Sana cezai işlem uygulayacağız’ diye silah çekti bana. Ama yüzüme doğrultmadı. Ama silahını dışarı çıkardı. Ondan sonra ‘Kaçarsan beynine sıkarım’ dedi. Ben de ‘Ağabey ben durdum zaten, neden böyle bir tavır aldınız’ dedim. ‘Siren çaldık, anons yaptık duymadın’ dediler. Ben de kulaklığım ve kaskımdan dolayı duymadığımı söyledim. Kaskım var kafamda, nasıl duyabilirim? Olaylar sonrasında videodaki gibi gerçekleşti."

'Adliyeye gitmemem için beklettiler'



Kendisini karakolda uzun süre beklettiklerini söyleyen motokurye, "Bu olay saat 09.00’da oldu, 11.00 gibi karakola vardık. Saat 15.30’da karakoldan çıktım, adliyeye yetişmek için. Ehliyetimi aldıkları için arkadaşımdan rica ettim ‘Motorunla hızlıca adliyeye gidelim, şikayetçi olmam gerekiyor sıcağı sıcağına’ diye. Beni adliyeye gitmemem için beklettiler. Alt tarafı bir ifade vermem gerekiyordu" diye konuştu.

Kurye, "Ben onlardan farklı bir ekip istedim. Gelen destek ekibi de arabanın içinde oturdu, arabadan çıkmadı bile" dedi.

'Şikayetçi oldum'



Aynı gün şikayette bulunduğunu söyleyen motokurye, "Ertesi gün, Karşıyaka Motorlu Kuryeler Derneği Başkanı Batuhan Bursalı bana ulaştı. Bu işlerle ilgilenen bir avukatları olduğunu söyledi. Gittim avukatla da görüştüm. Avukat da bu sürecin takipçisi olacak. Pazartesi günü kendilerine vekalet vereceğim" ifadelerini kullandı.